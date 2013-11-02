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Халл Сити - Сандерленд
Халл Сити - Сандерленд: обзор матча 02 ноября 2013
Халл Сити
02.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
25'
К. Куэльяр (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Сандерленд
Желтая карточка
М. Фигероа
90'
Желтая карточка
Р. Брэди
88'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Бойд
76'
Замена
Н. Прошвиц
️️️️
Л. Росеньор
70'
Замена
Р. Корен
️️️️
Д. Мейлер
57'
46'
Замена
У. Браун
️️️️
Ф. Борини
46'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Ж. Алтидор
45'
+5
Желтая карточка
А. Доссена
45'
+3
Красная карточка
Л. Каттермол
43'
Замена
В. Манноне
️️️️
К. Вествуд
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Куэльяр
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Гедо
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
33
Ник Прошвиц
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
3-3-2-2
22
Харпер
23
Росеньор
3
Фигероа
33
Дэйвис
5
МакШейн
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
21
Бойд
20
Сагбо
3-4-3
27
Вествуд
27
Бардсли
16
О'Ши
3
Куэльяр
6
Каттермол
7
Ларссон
4
Коулбэк
3
Доссена
26
Флетчер
17
Алтидор
16
Борини
21
Бойд
11
Брэди
11
Брэди
21
Бойд
7
Мейлер
10
Корен
10
Корен
7
Мейлер
23
Росеньор
33
Прошвиц
33
Прошвиц
23
Росеньор
27
Вествуд
1
Манноне
1
Манноне
27
Вествуд
16
Борини
30
Браун
30
Браун
16
Борини
17
Алтидор
11
Джонсон
11
Джонсон
17
Алтидор
Остались в запасе
Халл Сити
Сандерленд
18
Гедо
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
18
Гедо
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
Остались в запасе
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Халл Сити - Сандерленд
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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