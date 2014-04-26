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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Халл Сити
Фулхэм - Халл Сити: обзор матча 26 апреля 2014
Фулхэм
26.04.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Халл Сити
55'
А. Дежага
58'
Ф. Аморебиета
75'
Н. Елавич
87'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Халл Сити
87'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Лонг
Пас отдал
С. Алуко
82'
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Д. Мейлер
82'
Замена
Д. Бойд
️️️️
Л. Росеньор
75'
ГОЛ! 2:1!
Н. Елавич
67'
Замена
С. Алуко
️️️️
А. Брюс
Желтая карточка
М. Диарра
65'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Аморебиета
Пас отдал
К. Ричардсон
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Дежага
55'
Замена
Д. Бент
️️️️
С. Сидуэлл
53'
Замена
А. Дежага
️️️️
Л. Холтби
46'
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Й. Риисе
46'
45'
Желтая карточка
Д. Ливермор
21'
Желтая карточка
Н. Елавич
16'
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
3-2-4-1
13
Стокдейл
4
Хангеланд
5
Хейтинга
45
Аморебиета
6
Риисе
27
Ритер
90
Холтби
14
Сидуэлл
9
Диарра
8
Паркер
23
Родальега
3-3-2-2
22
Харпер
17
Честер
33
Дэйвис
23
Росеньор
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
4
Брюс
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
18
Елавич
7
Лонг
6
Риисе
15
Ричардсон
15
Ричардсон
6
Риисе
90
Холтби
21
Дежага
21
Дежага
90
Холтби
14
Сидуэлл
10
Бент
10
Бент
14
Сидуэлл
4
Брюс
14
Алуко
14
Алуко
4
Брюс
7
Мейлер
20
Сагбо
20
Сагбо
7
Мейлер
23
Росеньор
21
Бойд
21
Бойд
23
Росеньор
Остались в запасе
Фулхэм
Халл Сити
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Патрик Робертс
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Элдин Якупович
ВР
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Патрик Робертс
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Фулхэм - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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