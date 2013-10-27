Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Халл Сити
Тоттенхэм - Халл Сити: обзор матча 27 октября 2013
Тоттенхэм
27.10.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
80'
Р. Сольдадо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Халл Сити
Желтая карточка
Паулиньо
90'
87'
Замена
Н. Прошвиц
️️️️
Я. Сагбо
85'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Бойд
84'
Замена
А. Маклин
️️️️
Л. Росеньор
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Сольдадо
80'
76'
Желтая карточка
Д. Мейлер
71'
Желтая карточка
Д. Бойд
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Леннон
70'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Л. Холтби
60'
Желтая карточка
В. Кирикеш
59'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Сандро
46'
39'
Желтая карточка
Л. Росеньор
Желтая карточка
Сандро
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
30
Сандро
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
18
Гедо
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
21
Аарон Маклин
ЦФ
33
Ник Прошвиц
ЦФ
4-4-1-1
1
Льорис
21
Кирикеш
20
Доусон
14
Вертонген
2
Уокер
90
Холтби
30
Сандро
18
Паулиньо
12
Леннон
25
Таунсенд
9
Сольдадо
3-2-2-2
22
Харпер
3
Фигероа
33
Дэйвис
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
5
МакШейн
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
21
Бойд
20
Сагбо
30
Сандро
8
Дембеле
8
Дембеле
30
Сандро
90
Холтби
24
Эриксен
24
Эриксен
90
Холтби
12
Леннон
9
Дефо
9
Дефо
12
Леннон
23
Росеньор
21
Маклин
21
Маклин
23
Росеньор
21
Бойд
11
Брэди
11
Брэди
21
Бойд
20
Сагбо
33
Прошвиц
33
Прошвиц
20
Сагбо
Остались в запасе
Тоттенхэм
Халл Сити
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
18
Гедо
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
10
Роберт Корен
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
18
Гедо
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
10
Роберт Корен
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Тоттенхэм - Халл Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Халл Сити
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
Вчера, 20:21
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
Вчера, 20:21
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+