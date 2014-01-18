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Норвич Сити - Халл Сити
Норвич Сити - Халл Сити: обзор матча 18 января 2014
Норвич Сити
18.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
87'
Р. Беннетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Халл Сити
89'
Вторая желтая
Т. Хаддлстоун
ГОЛ! 1:0!
Р. Беннетт
Пас отдал
Р. Снодграсс
87'
82'
Замена
М. Фраят
️️️️
Р. Корен
Замена
Л. Беккио
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
80'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Х. Гутьеррес
69'
67'
Замена
Д. Бойд
️️️️
Я. Сагбо
53'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
49'
Желтая карточка
Л. Росеньор
Желтая карточка
Б. Джонсон
45'
+4
39'
Желтая карточка
М. Фигероа
15'
Замена
М. Фигероа
️️️️
Д. Честер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Роберт Корен
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
4-1-3-2
26
Радди
16
Мартин
4
Бассонг
13
Ольссон
6
Беннетт
8
Фер
18
Гутьеррес
4
Джонсон
23
Снодграсс
88
Хупер
9
ван Вольфсвинкел
3-3-2-2
1
МакГрегор
4
Брюс
33
Дэйвис
23
Росеньор
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
17
Честер
10
Корен
23
Хаддлстоун
20
Сагбо
18
Елавич
18
Гутьеррес
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
18
Гутьеррес
9
ван Вольфсвинкел
32
Беккио
32
Беккио
9
ван Вольфсвинкел
17
Честер
3
Фигероа
3
Фигероа
17
Честер
10
Корен
7
Фраят
7
Фраят
10
Корен
20
Сагбо
21
Бойд
21
Бойд
20
Сагбо
Остались в запасе
Норвич Сити
Халл Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Норвич Сити - Халл Сити
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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