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Халл Сити - Манчестер Сити
Халл Сити - Манчестер Сити: обзор матча 15 марта 2014
Халл Сити
15.03.2014, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
14'
Д. Сильва
89'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Манчестер Сити
90'
+1
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Сильва
89'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Сильва
79'
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Насри
Замена
М. Фраят
️️️️
Ш. Лонг
78'
70'
Замена
Д. Лескотт
️️️️
Я. Туре
Желтая карточка
Л. Росеньор
69'
68'
Желтая карточка
Д. Харт
Замена
Д. Бойд
️️️️
Д. Мейлер
58'
54'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
С. Алуко
️️️️
М. Фигероа
46'
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
32'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Я. Туре
11'
Красная карточка
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
(К)
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Лиам Росеньор
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-2-2
1
МакГрегор
3
Фигероа
33
Дэйвис
17
Честер
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
23
Росеньор
7
Мейлер
7
Лонг
18
Елавич
4-1-3-1-1
1
Харт
5
Сабалета
2
Демичелис
4
Компани
3
Клиши
6
Хави Гарсия
14
Насри
5
Фернандиньо
42
Туре
21
Сильва
10
Джеко
3
Фигероа
14
Алуко
14
Алуко
3
Фигероа
7
Лонг
7
Фраят
7
Фраят
7
Лонг
7
Мейлер
21
Бойд
21
Бойд
7
Мейлер
21
Сильва
11
Коларов
11
Коларов
21
Сильва
42
Туре
15
Лескотт
15
Лескотт
42
Туре
14
Насри
16
Навас
16
Навас
14
Насри
Остались в запасе
Халл Сити
Манчестер Сити
22
Стефен Харпер
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
25
Костел Пантилимон
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Халл Сити - Манчестер Сити
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая)
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