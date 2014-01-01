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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Халл Сити
Ливерпуль - Халл Сити: обзор матча 01 января 2014
Ливерпуль
01.01.2014, среда, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
36'
Д. Аггер
50'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Халл Сити
86'
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
В. Мозес
️️️️
Р. Стерлинг
76'
Замена
С. Джеррард
️️️️
Я. Аспас
62'
58'
Замена
Д. Бойд
️️️️
Р. Корен
58'
Замена
М. Фраят
️️️️
Я. Сагбо
58'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Мейлер
Замена
К. Туре
️️️️
Г. Джонсон
55'
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
50'
Желтая карточка
Л. Суарес
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Аггер
Пас отдал
Ф. Коутиньо
36'
21'
Желтая карточка
А. Брюс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
4-2-2-2
22
Миньоле
26
Сиссоко
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
14
Хендерсон
6
Лейва
19
Стерлинг
11
Коутиньо
9
Суарес
10
Аспас
3-3-3-1
1
МакГрегор
3
Фигероа
17
Честер
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
33
Дэйвис
10
Корен
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
20
Сагбо
8
Джонсон
2
Туре
2
Туре
8
Джонсон
10
Аспас
8
Джеррард
8
Джеррард
10
Аспас
19
Стерлинг
11
Мозес
11
Мозес
19
Стерлинг
20
Сагбо
7
Фраят
7
Фраят
20
Сагбо
7
Мейлер
12
Грэм
12
Грэм
7
Мейлер
10
Корен
21
Бойд
21
Бойд
10
Корен
Остались в запасе
Ливерпуль
Халл Сити
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ливерпуль - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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