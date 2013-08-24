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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Норвич Сити
Халл Сити - Норвич Сити: обзор матча 24 августа 2013
Халл Сити
24.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
22'
Р. Брэди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Норвич Сити
90'
+6
Желтая карточка
Х. Гарридо
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Р. Корен
84'
Замена
Д. Бойд
️️️️
Р. Брэди
80'
Желтая карточка
Д. Ливермор
76'
73'
Замена
В. Хулахан
️️️️
Н. Редмонд
Замена
Д. Грэм
️️️️
С. Алуко
73'
65'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
А. Теттей
46'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Б. Джонсон
Красная карточка
Я. Сагбо
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Брэди
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Роберт Корен
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
4-1-4-1
1
МакГрегор
3
Фигероа
33
Дэйвис
17
Честер
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
11
Брэди
14
Алуко
23
Хаддлстоун
10
Корен
20
Сагбо
4-1-4-1
26
Радди
3
Уиттакер
16
Мартин
6
Тернер
22
Гарридо
8
Фер
4
Джонсон
6
Теттей
16
Хаусон
27
Редмонд
9
ван Вольфсвинкел
10
Корен
23
Росеньор
23
Росеньор
10
Корен
14
Алуко
12
Грэм
12
Грэм
14
Алуко
11
Брэди
21
Бойд
21
Бойд
11
Брэди
27
Редмонд
14
Хулахан
14
Хулахан
27
Редмонд
4
Джонсон
23
Снодграсс
23
Снодграсс
4
Джонсон
6
Теттей
11
Элмандер
11
Элмандер
6
Теттей
Остались в запасе
Халл Сити
Норвич Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
31
Марк Банн
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Халл Сити - Норвич Сити
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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