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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Халл Сити
Астон Вилла - Халл Сити: обзор матча 03 мая 2014
Астон Вилла
03.05.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Халл Сити
1'
Э. Вествуд
41'
А. Вайманн
45+3'
А. Вайманн
28'
Д. Боуэри (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Халл Сити
Замена
Л. Бакуна
️️️️
А. Вайманн
81'
Замена
К. Эль-Ахмади
️️️️
М. Олбрайтон
76'
70'
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Н. Елавич
46'
Замена
С. Куинн
️️️️
Д. Мейлер
ГОЛ! 3:1!
А. Вайманн
Пас отдал
Д. Боуэри
45'
+3
44'
Замена
А. Брюс
️️️️
Д. Честер
ГОЛ! 2:1!
А. Вайманн
41'
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Боуэри
Замена
Д. Боуэри
️️️️
Г. Агбонлахор
24'
ГОЛ! 1:0!
Э. Вествуд
Пас отдал
М. Олбрайтон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
3-3-2-2
1
Гьюзан
26
Кларк
12
Влаар
17
Бэйкер
5
Бертранд
8
Вествуд
38
Лоутон
18
Делф
11
Олбрайтон
18
Вайманн
11
Агбонлахор
3-3-2-2
22
Харпер
17
Честер
33
Дэйвис
23
Росеньор
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Фигероа
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
18
Елавич
7
Лонг
11
Агбонлахор
18
Боуэри
18
Боуэри
11
Агбонлахор
18
Вайманн
10
Бакуна
10
Бакуна
18
Вайманн
11
Олбрайтон
20
Эль-Ахмади
20
Эль-Ахмади
11
Олбрайтон
17
Честер
4
Брюс
4
Брюс
17
Честер
7
Мейлер
23
Куинн
23
Куинн
7
Мейлер
18
Елавич
20
Сагбо
20
Сагбо
18
Елавич
Остались в запасе
Астон Вилла
Халл Сити
31
Джед Стир
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
17
Элдин Якупович
ВР
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Астон Вилла - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Вилла Парк
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