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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Халл Сити
Челси - Халл Сити: обзор матча 18 августа 2013
Челси
18.08.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
13'
Оскар
25'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Халл Сити
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Оскар
85'
79'
Замена
Д. Бойд
️️️️
С. Алуко
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Ф. Торрес
75'
Замена
А. Шюррле
️️️️
К. Де Брюйне
67'
59'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Д. Грэм
59'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Д. Мейлер
40'
Желтая карточка
Д. Мейлер
ГОЛ! 2:0!
Ф. Лэмпард
25'
ГОЛ! 1:0!
Оскар
Пас отдал
К. Де Брюйне
13'
Пенальти не реализован!
Ф. Лэмпард
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
7
Рамирес
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
8
Оскар
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Соне Алуко
ЛП
10
Роберт Корен
(К)
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
24
Кэхилл
20
Иванович
26
Терри
8
Лэмпард
7
Рамирес
10
Азар
8
Оскар
7
Де Брюйне
9
Торрес
4-4-2
1
МакГрегор
27
Эль-Мохамади
17
Честер
33
Дэйвис
3
Фигероа
11
Брэди
10
Корен
7
Мейлер
14
Алуко
20
Сагбо
12
Грэм
7
Де Брюйне
20
Шюррле
20
Шюррле
7
Де Брюйне
8
Оскар
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
8
Оскар
9
Торрес
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Торрес
12
Грэм
8
Ливермор
8
Ливермор
12
Грэм
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
14
Алуко
21
Бойд
21
Бойд
14
Алуко
Остались в запасе
Челси
Халл Сити
32
Марк Шварцер
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
64
Хуан Мата
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
64
Хуан Мата
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Челси - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:25 (прямая)
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