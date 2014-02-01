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Халл Сити - Тоттенхэм
Халл Сити - Тоттенхэм: обзор матча 01 февраля 2014
Халл Сити
01.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
12'
Ш. Лонг
61'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Тоттенхэм
90'
+2
Желтая карточка
Р. Сольдадо
90'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Э. Адебайор
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Н. Елавич
88'
Желтая карточка
Д. Мейлер
75'
Замена
Р. Корен
️️️️
А. Эль-Мохамади
70'
Замена
Д. Бойд
️️️️
Р. Брэди
69'
61'
ГОЛ! 1:1!
Паулиньо
Пас отдал
Д. Роуз
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
7
Мэтти Фраят
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
3-2-3-2
22
Харпер
5
МакШейн
3
Фигероа
33
Дэйвис
23
Росеньор
27
Эль-Мохамади
11
Брэди
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
18
Елавич
7
Лонг
4-3-1-2
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
20
Доусон
3
Роуз
12
Леннон
6
Бенталеб
18
Паулиньо
24
Эриксен
25
Адебайор
9
Сольдадо
27
Эль-Мохамади
10
Корен
10
Корен
27
Эль-Мохамади
11
Брэди
21
Бойд
21
Бойд
11
Брэди
18
Елавич
20
Сагбо
20
Сагбо
18
Елавич
25
Адебайор
9
Кейн
9
Кейн
25
Адебайор
Остались в запасе
Халл Сити
Тоттенхэм
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Халл Сити - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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