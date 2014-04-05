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Халл Сити - Суонси
Халл Сити - Суонси: обзор матча 05 апреля 2014
Халл Сити
05.04.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
39'
Д. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Суонси
Замена
Я. Сагбо
️️️️
К. Дэйвис
90'
+1
83'
Замена
Л. Лита
️️️️
Л. Бриттон
Замена
Р. Корен
️️️️
М. Фигероа
75'
74'
Желтая карточка
П. Эрнандес
66'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Мичу
Замена
С. Алуко
️️️️
Ш. Лонг
64'
46'
Замена
Н. Дайер
️️️️
Д. Де Гузман
41'
Желтая карточка
Д. Шелви
ГОЛ! 1:0!
Д. Бойд
Пас отдал
Л. Росеньор
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Мичу
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
3-3-1-3
22
Харпер
23
Росеньор
3
Фигероа
17
Честер
33
Дэйвис
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
7
Мейлер
7
Лонг
18
Елавич
21
Бойд
4-1-2-1-2
13
Ворм
15
Чико
22
Ранхель
5
Уилльямс
4
Дэвис
7
Бриттон
26
Шелви
18
Де Гузман
15
Раутледж
2
Бони
25
Мичу
7
Лонг
14
Алуко
14
Алуко
7
Лонг
3
Фигероа
10
Корен
10
Корен
3
Фигероа
33
Дэйвис
20
Сагбо
20
Сагбо
33
Дэйвис
25
Мичу
19
Эрнандес
19
Эрнандес
25
Мичу
18
Де Гузман
12
Дайер
12
Дайер
18
Де Гузман
7
Бриттон
18
Лита
18
Лита
7
Бриттон
Остались в запасе
Халл Сити
Суонси
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Халл Сити - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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