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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Халл Сити
Манчестер Сити - Халл Сити: обзор матча 31 августа 2013
Манчестер Сити
31.08.2013, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
65'
А. Негредо
90'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Халл Сити
ГОЛ! 2:0!
Я. Туре
90'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Агуэро
76'
75'
Замена
Д. Бойд
️️️️
Р. Корен
73'
Желтая карточка
К. Дэйвис
70'
Замена
С. Куинн
️️️️
С. Алуко
Замена
С. Насри
️️️️
Д. Сильва
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
65'
62'
Желтая карточка
Р. Корен
Желтая карточка
М. Настасич
60'
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Джеко
46'
Желтая карточка
Фернандиньо
23'
22'
Желтая карточка
М. Фигероа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
(К)
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Соне Алуко
АП
10
Роберт Корен
(К)
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Харт
16
Навас
15
Лескотт
22
Настасич
11
Коларов
5
Сабалета
42
Туре
5
Фернандиньо
21
Сильва
10
Джеко
10
Агуэро
4-1-3-1-1
1
МакГрегор
27
Эль-Мохамади
33
Дэйвис
17
Честер
3
Фигероа
8
Ливермор
10
Корен
23
Хаддлстоун
11
Брэди
14
Алуко
12
Грэм
21
Сильва
14
Насри
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
20
Милнер
20
Милнер
10
Агуэро
10
Джеко
21
Негредо
21
Негредо
10
Джеко
14
Алуко
23
Куинн
23
Куинн
14
Алуко
10
Корен
21
Бойд
21
Бойд
10
Корен
Остались в запасе
Манчестер Сити
Халл Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Хави Гарсия
ОП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
22
Стефен Харпер
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Хави Гарсия
ОП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Сити - Халл Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:00 (прямая)
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