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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Халл Сити
Сандерленд - Халл Сити: обзор матча 08 февраля 2014
Сандерленд
08.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Халл Сити
16'
Ш. Лонг
62'
Н. Елавич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Халл Сити
89'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Ш. Лонг
78'
Замена
С. Алуко
️️️️
Н. Елавич
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Л. Бридкатт
76'
Замена
К. Гарднер
️️️️
К. Сун-Юн
70'
62'
ГОЛ! 0:2!
Н. Елавич
61'
Желтая карточка
Н. Елавич
46'
Замена
Р. Корен
️️️️
Л. Росеньор
Желтая карточка
Л. Бридкатт
45'
+2
41'
Желтая карточка
Д. Ливермор
16'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
Д. Ливермор
Замена
С. Вергини
️️️️
Ф. Борини
12'
11'
Желтая карточка
Л. Росеньор
Красная карточка
У. Браун
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
3
Алонсо
30
Браун
16
О'Ши
27
Бардсли
23
Бридкатт
4
Коулбэк
40
Ки Сун-Юн
11
Джонсон
16
Борини
17
Алтидор
3-3-2-2
22
Харпер
5
МакШейн
33
Дэйвис
3
Фигероа
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
23
Росеньор
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
18
Елавич
7
Лонг
16
Борини
2
Вергини
2
Вергини
16
Борини
40
Ки Сун-Юн
8
Гарднер
8
Гарднер
40
Ки Сун-Юн
23
Бридкатт
13
Уикхэм
13
Уикхэм
23
Бридкатт
7
Лонг
11
Брэди
11
Брэди
7
Лонг
18
Елавич
14
Алуко
14
Алуко
18
Елавич
23
Росеньор
10
Корен
10
Корен
23
Росеньор
Остались в запасе
Сандерленд
Халл Сити
19
Оскар Устари
ВР
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Сандерленд - Халл Сити
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
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