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Халл Сити - Арсенал
Халл Сити - Арсенал: обзор матча 20 апреля 2014
Халл Сити
20.04.2014, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
31'
А. Рэмзи
45'
Л. Подольски
54'
Л. Подольски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Арсенал
84'
Замена
Я. Саного
️️️️
Л. Подольски
Замена
Р. Корен
️️️️
Д. Бойд
84'
73'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
О. Жиру
Замена
С. Куинн
️️️️
Н. Елавич
70'
61'
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Озил
54'
ГОЛ! 0:3!
Л. Подольски
Замена
М. Фраят
️️️️
Ш. Лонг
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Л. Подольски
Пас отдал
А. Рэмзи
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
С. Касорла
Желтая карточка
Д. Мейлер
16'
14'
Желтая карточка
П. Мертезакер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
(К)
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
21
Джордж Бойд
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
8
Санти Касорла
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
4-1-3-2
22
Харпер
23
Росеньор
33
Дэйвис
17
Честер
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
21
Бойд
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
18
Елавич
7
Лонг
4-1-3-1-1
13
Щесны
3
Санья
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
8
Артета
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Подольски
10
Озил
9
Жиру
21
Бойд
10
Корен
10
Корен
21
Бойд
18
Елавич
23
Куинн
23
Куинн
18
Елавич
7
Лонг
7
Фраят
7
Фраят
7
Лонг
10
Озил
20
Фламини
20
Фламини
10
Озил
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
10
Подольски
9
Саного
9
Саного
10
Подольски
Остались в запасе
Халл Сити
Арсенал
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Халл Сити - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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