Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Эвертон
Халл Сити - Эвертон: обзор матча 11 мая 2014
Халл Сити
11.05.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
8'
Д. МакКарти
46'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Эвертон
90'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Р. Лукаку
78'
Замена
С. Пиенаар
️️️️
Л. Осман
Замена
Р. Корен
️️️️
С. Алуко
73'
69'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Э. МакГиди
Замена
Л. Росеньор
️️️️
П. МакШейн
63'
Замена
М. Фраят
️️️️
Н. Елавич
54'
46'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Осман
23'
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакКарти
Пас отдал
С. Нейсмит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
10
Конор МакАлени
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
3-3-3-1
1
МакГрегор
3
Фигероа
33
Дэйвис
5
МакШейн
4
Брюс
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
23
Хаддлстоун
23
Куинн
14
Алуко
18
Елавич
4-3-1-2
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
21
Осман
16
МакКарти
18
Бэрри
46
МакГиди
9
Лукаку
14
Нейсмит
5
МакШейн
23
Росеньор
23
Росеньор
5
МакШейн
14
Алуко
10
Корен
10
Корен
14
Алуко
18
Елавич
7
Фраят
7
Фраят
18
Елавич
21
Осман
20
Пиенаар
20
Пиенаар
21
Осман
9
Лукаку
90
Траоре
90
Траоре
9
Лукаку
46
МакГиди
10
Деулофеу
10
Деулофеу
46
МакГиди
Остались в запасе
Халл Сити
Эвертон
22
Стефен Харпер
ВР
21
Джордж Бойд
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
21
Джордж Бойд
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Халл Сити - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Эвертон
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+