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Вест Хэм - Халл Сити
Вест Хэм - Халл Сити: обзор матча 26 марта 2014
Вест Хэм
26.03.2014, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
26'
М. Нобл (П)
54'
Д. Честер (АГ)
48'
Н. Елавич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Халл Сити
82'
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Н. Елавич
Замена
Д. Коул
️️️️
М. Диаме
69'
59'
Замена
Л. Росеньор
️️️️
М. Фигероа
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Честер
54'
48'
ГОЛ! 1:1!
Н. Елавич
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Нобл
26'
25'
Замена
С. Харпер
️️️️
А. Брюс
23'
Красная карточка
А. МакГрегор
19'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Замена
Р. Джонсон
️️️️
Д. Коллинс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Джо Коул
АП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-5-1
13
Адриан
3
МакКартни
39
Коллинс
5
Томкинс
55
Демель
31
Тэйлор
17
Диаме
16
Нобл
4
Нолан
19
Даунинг
9
Кэрролл
3-3-2-2
1
МакГрегор
17
Честер
4
Брюс
33
Дэйвис
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Фигероа
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
7
Лонг
18
Елавич
39
Коллинс
28
Джонсон
28
Джонсон
39
Коллинс
17
Диаме
12
Коул
12
Коул
17
Диаме
4
Брюс
22
Харпер
22
Харпер
4
Брюс
3
Фигероа
23
Росеньор
23
Росеньор
3
Фигероа
18
Елавич
20
Сагбо
20
Сагбо
18
Елавич
Остались в запасе
Вест Хэм
Халл Сити
22
Юсси Яскилайнен
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вест Хэм - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Аптон Парк
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