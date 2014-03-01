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Халл Сити - Ньюкасл
Халл Сити - Ньюкасл: обзор матча 01 марта 2014
Халл Сити
01.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Ньюкасл
46'
К. Дэйвис
10'
М. Сиссоко
42'
Л. Реми
55'
М. Сиссоко
90+3'
В. Анита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ньюкасл
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
В. Анита
90'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Л. де Йонг
Замена
Д. Честер
️️️️
К. Дэйвис
86'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
81'
Желтая карточка
Д. Мейлер
72'
Замена
С. Алуко
️️️️
Д. Ливермор
62'
Замена
Р. Корен
️️️️
М. Фигероа
62'
55'
ГОЛ! 1:3!
М. Сиссоко
Желтая карточка
Н. Елавич
53'
ГОЛ! 1:2!
К. Дэйвис
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Л. Реми
35'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
29'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Сиссоко
Пас отдал
М. Дебюши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
3-3-2-2
1
МакГрегор
23
Росеньор
3
Фигероа
33
Дэйвис
4
Брюс
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
18
Елавич
7
Лонг
4-3-3
23
Крул
26
Дебюши
5
Уильямсон
2
Янга-Мбива
14
Дамметт
6
Анита
17
Сиссоко
24
Тиоте
26
де Йонг
94
Гуффран
14
Реми
33
Дэйвис
17
Честер
17
Честер
33
Дэйвис
8
Ливермор
14
Алуко
14
Алуко
8
Ливермор
3
Фигероа
10
Корен
10
Корен
3
Фигероа
26
де Йонг
32
Гослинг
32
Гослинг
26
де Йонг
Остались в запасе
Халл Сити
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
23
Стивен Куинн
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
31
Джейк Анвик
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
23
Стивен Куинн
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Халл Сити - Ньюкасл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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