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Халл Сити - Ливерпуль
Халл Сити - Ливерпуль: обзор матча 01 декабря 2013
Халл Сити
01.12.2013, воскресенье, 18:05
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
20'
Д. Ливермор
72'
Д. Мейлер
86'
М. Шкртел (АГ)
26'
С. Джеррард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ливерпуль
Замена
Д. Бойд
️️️️
Р. Брэди
90'
+2
Замена
Д. Грэм
️️️️
Я. Сагбо
87'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Шкртел
Пас отдал
Я. Сагбо
86'
73'
Замена
Л. Альберто
️️️️
В. Мозес
ГОЛ! 2:1!
Д. Мейлер
72'
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Р. Корен
66'
65'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Р. Стерлинг
Желтая карточка
Р. Брэди
43'
26'
ГОЛ! 1:1!
С. Джеррард
Желтая карточка
К. Дэйвис
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ливермор
Пас отдал
Д. Мейлер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ОП
7
Дэвид Мейлер
ОП
10
Роберт Корен
ПП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
18
Гедо
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Фигероа
33
Дэйвис
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
11
Брэди
10
Корен
20
Сагбо
4-4-1-1
22
Миньоле
8
Джонсон
2
Туре
37
Шкртел
20
Фланаган
11
Мозес
8
Джеррард
6
Лейва
14
Хендерсон
19
Стерлинг
9
Суарес
10
Корен
23
Росеньор
23
Росеньор
10
Корен
20
Сагбо
12
Грэм
12
Грэм
20
Сагбо
11
Брэди
21
Бойд
21
Бойд
11
Брэди
19
Стерлинг
11
Коутиньо
11
Коутиньо
19
Стерлинг
11
Мозес
18
Альберто
18
Альберто
11
Мозес
Остались в запасе
Халл Сити
Ливерпуль
18
Гедо
ЦП
22
Стефен Харпер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
18
Гедо
ЦП
22
Стефен Харпер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Халл Сити - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 18:00 (прямая)
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