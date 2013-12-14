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Халл Сити - Сток Сити
Халл Сити - Сток Сити: обзор матча 14 декабря 2013
Халл Сити
14.12.2013, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Сток Сити
90'
Замена
Ч. Адам
️️️️
М. Арнаутович
Замена
Д. Бойд
️️️️
Д. Грэм
82'
78'
Замена
У. Паласиос
️️️️
Г. Уилэн
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Д. Мейлер
78'
Замена
Р. Брэди
️️️️
А. Брюс
67'
66'
Замена
Э. Питерс
️️️️
М. Муниеса
Желтая карточка
Я. Сагбо
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
7
Стивен Айрленд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
10
Роберт Корен
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
3-3-2-2
1
МакГрегор
33
Дэйвис
17
Честер
4
Брюс
3
Фигероа
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
20
Сагбо
12
Грэм
4-3-1-2
31
Бегович
5
Кэмерон
5
Муниеса
36
Уилсон
17
Шоукросс
7
Айрленд
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
24
Ассаиди
15
Крауч
7
Арнаутович
7
Мейлер
23
Росеньор
23
Росеньор
7
Мейлер
4
Брюс
11
Брэди
11
Брэди
4
Брюс
12
Грэм
21
Бойд
21
Бойд
12
Грэм
5
Муниеса
33
Питерс
33
Питерс
5
Муниеса
12
Уилэн
8
Паласиос
8
Паласиос
12
Уилэн
7
Арнаутович
16
Адам
16
Адам
7
Арнаутович
Остались в запасе
Халл Сити
Сток Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Халл Сити - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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