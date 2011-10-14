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    Любомир Кантонистов - статистика

    Полузащитник
    Имя Любомир
    Отчество Данилович
    Фамилия Кантонистов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 августа 1978 (44 года)
    Рост 180
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 22 5 1 4 0
    Балтика 17 3 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2012 49' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Луч (Владивосток)
    90'
    26.04.2012 Был в запасе Балтика (Калининград) 2:0 Факел (Воронеж)
    20.04.2012 1' -79' Факел (Воронеж) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    45' 67'
    07.04.2012 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:1 Факел (Воронеж)
    01.04.2012 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Енисей (Красноярск)
    26.03.2012 1' -84' Химки (Химки) 1:3 Факел (Воронеж)
    53'
    07.11.2011 46' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Факел (Воронеж)
    55'
    04.11.2011 82' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:2 Факел (Воронеж)
    27.10.2011 68' -90' Факел (Воронеж) 2:1 Торпедо Вл (Владимир)
    14.10.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Факел (Воронеж)
    55'
    03.10.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    28.09.2011 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Факел (Воронеж)
    38'
    25.09.2011 1' -75' Балтика (Калининград) 0:0 Факел (Воронеж)
    15.09.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    31'
    12.09.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:3 Луч (Владивосток)
    06.09.2011 1' -90' Химки (Химки) 2:0 Факел (Воронеж)
    29.08.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    85'
    22.08.2011 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:1 Факел (Воронеж)
    19.08.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Факел (Воронеж)
    61'
    12.08.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Факел (Воронеж)
    09.08.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    24.06.2011 1' -90' Балтика (Калининград) 1:3 Торпедо Вл (Владимир)
    15'
    17.06.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Балтика (Калининград)
    14.06.2011 1' -90' Мордовия (Саранск) 3:1 Балтика (Калининград)
    56'
    07.06.2011 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    30'
    27.05.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Балтика (Калининград)
    71'
    24.05.2011 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Балтика (Калининград)
    68'
    17.05.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 2:3 Балтика (Калининград)
    14.05.2011 1' -90' Химки (Химки) 1:1 Балтика (Калининград)
    07.05.2011 1' -78' Балтика (Калининград) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    28.04.2011 1' -78' Оренбург (Оренбург) 1:1 Балтика (Калининград)
    22' 78'
    25.04.2011 1' -90' Урал (Екатеринбург) 3:0 Балтика (Калининград)
    18.04.2011 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    15.04.2011 1' -90' Балтика (Калининград) 0:1 Шинник (Ярославль)
    07.04.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 3:0 Балтика (Калининград)
    66'
    04.04.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 Балтика (Калининград)
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