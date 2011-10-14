|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|22
|5
|1
|4
|0
|Балтика
|17
|3
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2012
|49' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|90'
|26.04.2012
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|20.04.2012
|1' -79'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|45' 67'
|07.04.2012
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|01.04.2012
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|26.03.2012
|1' -84'
|Химки (Химки)
|1:3
|Факел (Воронеж)
|53'
|07.11.2011
|46' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|55'
|04.11.2011
|82' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|27.10.2011
|68' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|14.10.2011
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|55'
|03.10.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|28.09.2011
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|38'
|25.09.2011
|1' -75'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|15.09.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|31'
|12.09.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Луч (Владивосток)
|06.09.2011
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|29.08.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|85'
|22.08.2011
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|19.08.2011
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|61'
|12.08.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|09.08.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|24.06.2011
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|15'
|17.06.2011
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|14.06.2011
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|3:1
|Балтика (Калининград)
|56'
|07.06.2011
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|30'
|27.05.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|71'
|24.05.2011
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|68'
|17.05.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:3
|Балтика (Калининград)
|14.05.2011
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|07.05.2011
|1' -78'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|28.04.2011
|1' -78'
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|22' 78'
|25.04.2011
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|3:0
|Балтика (Калининград)
|18.04.2011
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|15.04.2011
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|07.04.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|3:0
|Балтика (Калининград)
|66'
|04.04.2011
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Балтика (Калининград)