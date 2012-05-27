Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2004 Чемпионат России 1997