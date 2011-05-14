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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Балтика
Химки - Балтика: обзор матча 14 мая 2011
Химки
14.05.2011, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
62'
Х. Мамтов
34'
А. Гонежуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Балтика
Желтая карточка
А. Воронкин
Замена
В. Магомедов
️️️️
И. Завалий
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
С. Резников
Желтая карточка
И. Завалий
Желтая карточка
Д. Мицейка
Желтая карточка
Э. Саджая
Замена
Д. Голубов
️️️️
А. Гонежуков
ГОЛ! 1:1!
Х. Мамтов
Замена
Э. Саджая
️️️️
В. Гогберашвили
Замена
Ю. Роденков
️️️️
Е. Кузнецов
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Данишевский
ГОЛ! 0:1!
А. Гонежуков
17'
Желтая карточка
В. Крючков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Александр Данишевский
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Химки
20
Эдик Саджая
ЦЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Балтика
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
3-2-3-1-1
21
Березовский
24
Мирошниченко
16
Мицейка
6
Шумейко
88
Наваловский
43
Логашов
87
Гогберашвили
3
Воронкин
23
Земченков
77
Романенко
28
Данишевский
3-5-2
1
Колинько
77
Куканос
55
Крючков
85
Попов
22
Кузнецов
6
Резников
78
Кантонистов
35
Романович
18
Рафальскис
20
Гонежуков
17
Завалий
87
Гогберашвили
20
Саджая
20
Саджая
87
Гогберашвили
28
Данишевский
9
Мамтов
9
Мамтов
28
Данишевский
6
Резников
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
6
Резников
17
Завалий
13
Магомедов
13
Магомедов
17
Завалий
22
Кузнецов
93
Роденков
93
Роденков
22
Кузнецов
20
Гонежуков
85
Голубов
85
Голубов
20
Гонежуков
Остались в запасе
Химки
Балтика
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Химки - Балтика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
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Химки
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17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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