Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Балтика
Урал - Балтика: обзор матча 25 апреля 2011
Урал
25.04.2011, понедельник, 00:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
3 : 0
Завершен
Балтика
31'
А. Бочков
49'
А. Ставпец
52'
А. Ставпец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Балтика
Замена
Б. Петрович
️️️️
О. Шатов
Замена
А. Чухлей
️️️️
А. Ставпец
Замена
А. Заболотный
️️️️
П. Сикимич
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Д. Голубов
Замена
А. Куканос
️️️️
Ю. Мамаев
ГОЛ! 3:0!
А. Ставпец
ГОЛ! 2:0!
А. Ставпец
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
Ю. Роденков
Желтая карточка
Ю. Мамаев
ГОЛ! 1:0!
А. Бочков
Желтая карточка
В. Крючков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Даниель Майкич
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Урал
16
Леонид Мусин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
18
Максим Рафальскис
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Кот
34
Тумасян
15
Новиков
58
Ойеволе
70
Сафрониди
25
Бочков
7
Данцев
27
Шатов
19
Дмитриев
16
Ставпец
81
Сикимич
2-5-3
1
Колинько
55
Крючков
85
Попов
4
Майкич
28
Мамаев
35
Романович
78
Кантонистов
6
Резников
93
Роденков
85
Голубов
17
Завалий
16
Ставпец
20
Чухлей
20
Чухлей
16
Ставпец
27
Шатов
11
Петрович
11
Петрович
27
Шатов
81
Сикимич
91
Заболотный
91
Заболотный
81
Сикимич
28
Мамаев
77
Куканос
77
Куканос
28
Мамаев
93
Роденков
22
Кузнецов
22
Кузнецов
93
Роденков
85
Голубов
20
Гонежуков
20
Гонежуков
85
Голубов
Остались в запасе
Урал
Балтика
16
Леонид Мусин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Огай
18
Максим Рафальскис
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
16
Леонид Мусин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Остались в запасе
18
Максим Рафальскис
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Урал - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Новости команд
Все
Урал
Балтика
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
10:25
8
Талалаев раскрыл планы «Балтики» на зимнее трансферное окно
00:32
3
«Локомотиву» предложили назначить главным тренером Талалаева
Вчера, 22:17
4
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
10 ноября
6
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
10:25
8
Талалаев раскрыл планы «Балтики» на зимнее трансферное окно
00:32
3
«Локомотиву» предложили назначить главным тренером Талалаева
Вчера, 22:17
4
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
10 ноября
6
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
9 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+