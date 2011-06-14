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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Балтика
Мордовия - Балтика: обзор матча 14 июня 2011
Мордовия
14.06.2011, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
3 : 1
Завершен
Балтика
15'
К. Панченко
20'
Р. Мухаметшин
80'
Р. Мухаметшин
56'
Л. Кантонистов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Балтика
Желтая карточка
А. Симчевич
Замена
М. Маркин
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
И. Завалий
️️️️
Д. Майкич
ГОЛ! 3:1!
Р. Мухаметшин
Замена
Э. Танделов
️️️️
М. Рогов
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Д. Голубов
Желтая карточка
А. Романович
Желтая карточка
В. Крючков
Замена
С. Терехов
️️️️
С. Резников
Желтая карточка
Е. Кузнецов
ГОЛ! 2:1!
Л. Кантонистов
Желтая карточка
С. Резников
Замена
Д. Смирнов
️️️️
К. Панченко
Замена
М. Будников
️️️️
П. Степанец
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
В. Магомедов
ГОЛ! 2:0!
Р. Мухаметшин
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
4
Даниель Майкич
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Мордовия
25
Артур Нигматуллин
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
28
Юрий Мамаев
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
3-4-2
39
Фролов
87
Симчевич
4
Степанец
3
Мулдаров
31
Рогов
40
Кулешов
30
Асеведо
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Панченко
3-5-1-1
1
Колинько
77
Куканос
55
Крючков
85
Попов
22
Кузнецов
6
Резников
35
Романович
78
Кантонистов
4
Майкич
13
Магомедов
85
Голубов
31
Рогов
17
Танделов
17
Танделов
31
Рогов
23
Мухаметшин
93
Маркин
93
Маркин
23
Мухаметшин
4
Степанец
22
Будников
22
Будников
4
Степанец
8
Панченко
24
Смирнов
24
Смирнов
8
Панченко
4
Майкич
17
Завалий
17
Завалий
4
Майкич
13
Магомедов
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
13
Магомедов
6
Резников
32
Терехов
32
Терехов
6
Резников
85
Голубов
20
Гонежуков
20
Гонежуков
85
Голубов
Остались в запасе
Мордовия
Балтика
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Александр Дутов
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
28
Юрий Мамаев
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
14
Видас Алундерис
ЛП
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Александр Дутов
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Остались в запасе
28
Юрий Мамаев
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
14
Видас Алундерис
ЛП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Мордовия - Балтика
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
Старт
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