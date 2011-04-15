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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Шинник
Балтика - Шинник: обзор матча 15 апреля 2011
Балтика
15.04.2011, пятница, 19:30
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
26'
Р. Григорян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Шинник
Замена
Л. Лацузбая
️️️️
Р. Григорян
Вторая желтая
Д. Майкич
Замена
М. Белецкий
️️️️
В. Корытько
Замена
А. Саркисов
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
Ю. Роденков
Замена
И. Завалий
️️️️
В. Магомедов
Замена
В. Крючков
️️️️
Ю. Мамаев
ГОЛ! 0:1!
Р. Григорян
Желтая карточка
Д. Майкич
17'
10'
Желтая карточка
С. Кушов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
6
Станислав Резников
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
4
Даниель Майкич
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
90
Владимир Мухин
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
2-5-1-2
1
Колинько
85
Попов
5
Крыштафович
13
Магомедов
4
Майкич
35
Романович
78
Кантонистов
28
Мамаев
6
Резников
93
Роденков
85
Голубов
4-5-1
32
Ребров
33
Сухов
7
Нежелев
4
Гуженда
33
Гапон
10
Корытько
28
Григорян
36
Скрыльников
5
Кушов
20
Войдель
81
Низамутдинов
13
Магомедов
17
Завалий
17
Завалий
13
Магомедов
93
Роденков
22
Кузнецов
22
Кузнецов
93
Роденков
28
Мамаев
55
Крючков
55
Крючков
28
Мамаев
28
Григорян
88
Лацузбая
88
Лацузбая
28
Григорян
10
Корытько
13
Белецкий
13
Белецкий
10
Корытько
81
Низамутдинов
11
Саркисов
11
Саркисов
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Балтика
Шинник
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
90
Владимир Мухин
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Сергей Францев
27
Станислав Хотеев
ВР
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
90
Владимир Мухин
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Балтика - Шинник
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Попов
(Москва)
Стадион:
Балтика
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