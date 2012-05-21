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Матия Кристич
Статистика
Матия Кристич - статистика
Завершил карьеру
10 октября 1978 (48)
#5 | Защитник
185 см | 68 кг
Хорватия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
34
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 48 тур
Луч
0 : 0
21.05.2012
Волгарь
1' - 90'
32'
Россия. ФНЛ, 47 тур
Енисей
0 : 0
15.05.2012
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 46 тур
Луч
1 : 2
08.05.2012
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 44 тур
КАМАЗ
0 : 0
26.04.2012
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо Вл
1 : 1
13.04.2012
Луч
53' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Луч
2 : 1
07.04.2012
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Балтика
1 : 1
01.04.2012
Луч
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Луч
1 : 2
26.03.2012
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Луч
1 : 1
07.11.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
2 : 1
04.11.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Волгарь
0 : 0
24.10.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
2 : 1
17.10.2011
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Луч
0 : 2
14.10.2011
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
2 : 0
06.10.2011
Луч
1' - 90'
66'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Торпедо
1 : 0
03.10.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
1 : 0
28.09.2011
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
0 : 0
25.09.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химки
1 : 0
15.09.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 3
12.09.2011
Луч
1' - 90'
14'
Россия. ФНЛ, 26 тур
СКА-Хабаровск
0 : 5
06.09.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Луч
0 : 1
01.09.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Черноморец
0 : 2
19.08.2011
Луч
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
0 : 1
09.08.2011
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
2 : 0
11.07.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Урал
1 : 1
27.06.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
0 : 0
24.06.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 1
14.06.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
0 : 0
07.06.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Динамо Бр
1 : 1
04.06.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Луч
0 : 0
27.05.2011
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
2 : 2
15.05.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Луч
0 : 0
07.05.2011
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
0 : 0
04.05.2011
Факел
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1 : 0
15.04.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
1 : 1
07.04.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
КАМАЗ
2 : 0
04.04.2011
Луч
1' - 90'
40'
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