Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - СКА-Хабаровск
Луч - СКА-Хабаровск: обзор матча 26 марта 2012
Луч
26.03.2012, понедельник, 11:30
Россия. ФНЛ, группа B, 39 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
64'
Д. Беэ
50'
И. Удалый (АГ)
90+2'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - СКА-Хабаровск
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Васильев
Замена
А. Кусов
️️️️
Ю. Газинский
Замена
А. Васильев
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
А. Романович
Замена
П. Могилевский
️️️️
Д. Карлос
Замена
А. Алхазов
️️️️
И. Стрелков
Желтая карточка
А. Ушенин
Замена
Э. Коффи
️️️️
А. Яркин
ГОЛ! 1:1!
Д. Беэ
Вторая желтая
Д. Беэ
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Удалый
Замена
А. Семенов
️️️️
К. Кочубей
Замена
Д. Карлос
️️️️
С. Резников
Желтая карточка
Д. Беэ
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
6
Станислав Резников
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
77
Джонатан Беэ
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
99
Валерий Андроник
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Луч
70
Александр Котляров
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Максим Федоров
ЦП
20
Алан Кусов
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
32
Эуген Коффи
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
4-4-2
19
Степанов
2
Кренделев
5
Кристич
2
Засеев
3
Удалый
6
Резников
18
Газинский
34
Ушенин
4
Славнов
12
Стрелков
77
Беэ
2-1-4-2
1
Солосин
13
Семенов
5
Нестеренко
3
Соловей
99
Андроник
27
Мурнин
35
Романович
8
Кочубей
48
Луценко
22
Яркин
18
Газинский
20
Кусов
20
Кусов
18
Газинский
Карлос
23
Могилевский
23
Могилевский
Карлос
6
Резников
11
Карлос
11
Карлос
6
Резников
12
Стрелков
13
Алхазов
13
Алхазов
12
Стрелков
22
Яркин
32
Коффи
32
Коффи
22
Яркин
8
Кочубей
13
Семенов
13
Семенов
8
Кочубей
48
Луценко
8
Васильев
8
Васильев
48
Луценко
Остались в запасе
Луч
СКА-Хабаровск
18
Максим Федоров
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
18
Максим Федоров
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Луч - СКА-Хабаровск
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Луч
СКА-Хабаровск
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+