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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Луч
Балтика - Луч: обзор матча 01 апреля 2012
Балтика
01.04.2012, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, группа B, 40 тур
1 : 1
Завершен
Луч
34'
А. Сальников
55'
Д. Дедечко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Луч
+3
Желтая карточка
А. Котляров
Замена
И. Стрелков
️️️️
А. Алхазов
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Замена
М. Кристич
️️️️
П. Могилевский
Замена
М. Плопа
️️️️
Ю. Роденков
Замена
А. Кусов
️️️️
Д. Дедечко
Замена
А. Зюзинс
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
А. Колинько
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Дедечко
Желтая карточка
А. Сальников
Желтая карточка
П. Могилевский
Желтая карточка
Д. Сысуев
ГОЛ! 1:0!
А. Сальников
Пас отдал
Ю. Роденков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
47
Андрей Сальников
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
18
Максим Федоров
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Балтика
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
20
Алан Кусов
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
4-2-4
1
Колинько
85
Попов
89
Стоцкий
81
Зимулька
27
Лебедев
20
Войдель
8
Чиркин
8
Сысуев
45
Вотинов
93
Роденков
47
Сальников
3-2-4-1
70
Котляров
3
Удалый
23
Могилевский
2
Засеев
25
Семочко
2
Кренделев
4
Славнов
69
Дедечко
18
Газинский
18
Федоров
13
Алхазов
93
Роденков
3
Плопа
3
Плопа
93
Роденков
8
Сысуев
17
Зюзинс
17
Зюзинс
8
Сысуев
69
Дедечко
20
Кусов
20
Кусов
69
Дедечко
23
Могилевский
5
Кристич
5
Кристич
23
Могилевский
13
Алхазов
12
Стрелков
12
Стрелков
13
Алхазов
Остались в запасе
Балтика
Луч
21
Иван Лапин
ЦЗ
17
Иван Завалий
ЦФ
31
Денис Пчелинцев
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Остались в запасе
21
Иван Лапин
ЦЗ
17
Иван Завалий
ЦФ
31
Денис Пчелинцев
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Луч
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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