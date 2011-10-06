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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Луч
Балтика - Луч: обзор матча 06 октября 2011
Балтика
06.10.2011, четверг, 20:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 0
Завершен
Луч
44'
А. Зюзинс
89'
И. Завалий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Луч
ГОЛ! 2:0!
И. Завалий
Замена
А. Блуднов
️️️️
Е. Кузнецов
Замена
А. Шубладзе
️️️️
Д. Сысуев
Замена
К. Оганян
️️️️
В. Свежов
Замена
П. Могилевский
️️️️
Д. Дедечко
Желтая карточка
Д. Семочко
Замена
И. Завалий
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
М. Кристич
Желтая карточка
А. Романович
Замена
А. Гонежуков
️️️️
М. Плопа
Замена
А. Алхазов
️️️️
И. Стрелков
Замена
В. Кренделев
️️️️
С. Резников
ГОЛ! 1:0!
А. Зюзинс
Желтая карточка
Д. Дедечко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Луч
70
Александр Котляров
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
6
Станислав Резников
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
88
Александр Шубладзе
ЦП
4
Артем Блуднов
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
29
Карэн Оганян
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-4-2
1
Колинько
85
Попов
3
Плопа
55
Крючков
89
Стоцкий
22
Кузнецов
17
Зюзинс
35
Романович
44
Козлов
93
Роденков
8
Сысуев
4-5-1
70
Котляров
25
Семочко
5
Кристич
2
Засеев
3
Удалый
4
Славнов
6
Свежов
18
Газинский
69
Дедечко
6
Резников
12
Стрелков
8
Сысуев
88
Шубладзе
88
Шубладзе
8
Сысуев
44
Козлов
17
Завалий
17
Завалий
44
Козлов
22
Кузнецов
4
Блуднов
4
Блуднов
22
Кузнецов
3
Плопа
20
Гонежуков
20
Гонежуков
3
Плопа
6
Резников
2
Кренделев
2
Кренделев
6
Резников
69
Дедечко
23
Могилевский
23
Могилевский
69
Дедечко
6
Свежов
29
Оганян
29
Оганян
6
Свежов
12
Стрелков
13
Алхазов
13
Алхазов
12
Стрелков
Остались в запасе
Балтика
Луч
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
18
Максим Рафальскис
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
Остались в запасе
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
18
Максим Рафальскис
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Луч
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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