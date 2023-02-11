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    Арно Лузаядио - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Арно
    Фамилия Лузаядио
    Команда Эммен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июля 1999 (23 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Волендам 3:1 Эммен Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе Эммен 2:2 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 23 тур
    18.02.2023 Был в запасе Гронинген 1:1 Эммен Голландия. Эредивизие, 22 тур
    11.02.2023 Был в запасе Эммен 0:1 Фортуна Голландия. Эредивизие, 21 тур
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