Арно Лузаядио - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Арно
|Фамилия
|Лузаядио
|Команда
|Эммен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 1999 (23 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Арно
|Фамилия
|Лузаядио
|Команда
|Эммен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Волендам
|3:1
|Эммен
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Эммен
|2:2
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Гронинген
|1:1
|Эммен
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Эммен
|0:1
|Фортуна
|Голландия. Эредивизие, 21 тур