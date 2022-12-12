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Ян Дюрица
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
19:47
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2
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
19
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
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19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
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Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
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19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
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19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:01
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Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
2
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
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18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
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18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
33
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
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Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
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17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
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17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
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17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
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16:59
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«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
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16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
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16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
18
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
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16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
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16:40
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Ян Дюрица - новости
Защитник
Имя
Ян
Фамилия
Дюрица
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Дунайска Стреда
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
10 декабря 1981 (41 год)
Рост
187
Вес
85
Статистика
Новости
Статьи
Посты
27 февраля
17:59
Дюрица: «Дзюба – топ-форвард и голевая машина. Жду от него голов «Спартаку»
3
09:12
Дюрица связал брошенный в Вендела банан и отстранение российских команд
1
12 декабря 2022
17:59
Дюрица: «Немцы развалили «Локомотив». Нужно убирать бардак и начинать с нуля»
2
19 августа 2022
21:39
Дюрица: «Дзюба в «Зените» изображал половой акт с Азмуном. Не рекомендую ему делать подобное в Турции»
10
17 марта 2022
18:32
Дюрица: «Они говорят, что в футболе не должно быть расизма, а потом просто убирают Россию. Неадекватные люди»
35
9 октября 2021
10:41
Дюрица: «Россия, безусловно, отскочила, но кому от этого легче?»
1
8 декабря 2020
07:47
Дюрица – об отборе к ЧМ-2022: «Россия и Словакия разыграют первое место в группе
5
1 апреля 2020
17:07
Видео
«Моя команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Франции». Владислав Игнатьев составил свою сборную мечты
4
9 сентября 2018
09:25
Дюрица: «Терри может стать лидером «Спартака»
15
13 марта 2018
21:08
Дюрица полагает, что чемпионом России текущего сезона станет «Локомотив»
3
7 ноября 2017
21:42
Экс-игрок «Локомотива» Дюрица завершил международную карьеру
6 сентября 2016
09:15
Дюрица обвинил судей в помощи сборной Англии
11
4 сентября 2016
15:28
Дюрица: «Словакия хочет победить Англию и попасть на ЧМ-2018»
22 июля 2016
19:11
Фото
Дюрица – игрок «Трабзонспора»
6
21 июля 2016
13:38
Дюрица близок к переходу в «Трабзонспор»
27 июня 2016
14:49
Дюрица: «Выступление сборной России на Евро? Мне было бы стыдно»
6
13:03
Дюрица: «Я оказался не нужен «Локомотиву»
4
00:24
Дюрица: «Несколько предложений из России у меня есть»
5
17 июня 2016
16:07
Дюрица: «Счастлив, что победили Россию. Пусть теперь в «Локомотиве» думают, зачем со мной расстались»
12
15 июня 2016
18:40
Видео
Дюрица: «Есть ли в сборной России игрок уровня Гамшика? Нет»
7
14 июня 2016
17:52
Дюрица: «Сборная России очень сильна, но мы можем добиться успеха, если отдадим все силы»
12 июня 2016
05:14
Дюрица: «Матч с Россией будет, как говорится, за шесть очков»
3
3 июня 2016
11:25
Дюрица может продолжить карьеру в «Томи»
8
2 июня 2016
10:07
Дюрица: «Сборная России не знает, какой силой обладает команда Словакии»
7
30 мая 2016
12:40
Губочан и Дюрица попали в окончательную заявку Словакии на Евро-2016
2
20 мая 2016
09:40
Дюрица попрощается с фанатами «Локомотива» после матча с «Мордовией»
1
18 мая 2016
22:00
Вместе с Дюрицей из «Локомотива» уйдут Шешуков и Григорьев
6
17 мая 2016
00:28
Фото
«Локомотив» попрощался с Дюрицей
13
12 мая 2016
18:59
Губочан и Дюрица вошли в предварительный состав Словакии на Евро-2016
06:20
Дюрица: «Кубань» была слабенькая, а мы ничего не могли сделать»
7
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