Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ян Дюрица
Новости
Ян Дюрица - новости
Завершил карьеру
10 декабря 1981 (44), Дунайска Стреда
#4 | Защитник
187 см | 85 кг
Словакия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Дюрица назвал российского тренера, на занятиях которого засыпал
2024.01.08 23:06
1
Дюрица рассказал, почему не перешел в «Зенит»
2024.01.08 20:38
2
Дюрица назвал российского тренера, на тренировке которого от стресса «наложил в штаны»
2024.01.08 19:22
6
Дюрица: «Евсеев – дурак, сумасшедший»
2024.01.08 17:56
4
Дюрица рассказал, с каким российским футболистом хочет сделать интервью
2023.05.12 13:03
Дюрица: «Дзюба – топ-форвард и голевая машина. Жду от него голов «Спартаку»
2023.02.27 17:59
2
Дюрица связал брошенный в Вендела банан и отстранение российских команд
2023.02.27 09:12
1
Дюрица: «Немцы развалили «Локомотив». Нужно убирать бардак и начинать с нуля»
2022.12.12 17:59
1
Дюрица: «Дзюба в «Зените» изображал половой акт с Азмуном. Не рекомендую ему делать подобное в Турции»
2022.08.19 21:39
7
Дюрица: «Они говорят, что в футболе не должно быть расизма, а потом просто убирают Россию. Неадекватные люди»
2022.03.17 18:32
34
Дюрица: «Россия, безусловно, отскочила, но кому от этого легче?»
2021.10.09 10:41
1
Дюрица – об отборе к ЧМ-2022: «Россия и Словакия разыграют первое место в группе
2020.12.08 07:47
5
Видео
«Моя команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Франции». Владислав Игнатьев составил свою сборную мечты
2020.04.01 17:07
4
Дюрица: «Терри может стать лидером «Спартака»
2018.09.09 09:25
15
Дюрица полагает, что чемпионом России текущего сезона станет «Локомотив»
2018.03.13 21:08
3
Экс-игрок «Локомотива» Дюрица завершил международную карьеру
2017.11.07 21:42
Дюрица обвинил судей в помощи сборной Англии
2016.09.06 09:15
11
Дюрица: «Словакия хочет победить Англию и попасть на ЧМ-2018»
2016.09.04 15:28
Фото
Дюрица – игрок «Трабзонспора»
2016.07.22 19:11
6
Дюрица близок к переходу в «Трабзонспор»
2016.07.21 13:38
Дюрица: «Выступление сборной России на Евро? Мне было бы стыдно»
2016.06.27 14:49
6
Дюрица: «Я оказался не нужен «Локомотиву»
2016.06.27 13:03
4
Дюрица: «Несколько предложений из России у меня есть»
2016.06.27 00:24
5
Дюрица: «Счастлив, что победили Россию. Пусть теперь в «Локомотиве» думают, зачем со мной расстались»
2016.06.17 16:07
12
Видео
Дюрица: «Есть ли в сборной России игрок уровня Гамшика? Нет»
2016.06.15 18:40
6
Дюрица: «Сборная России очень сильна, но мы можем добиться успеха, если отдадим все силы»
2016.06.14 17:52
Дюрица: «Матч с Россией будет, как говорится, за шесть очков»
2016.06.12 05:14
3
Дюрица может продолжить карьеру в «Томи»
2016.06.03 11:25
8
Дюрица: «Сборная России не знает, какой силой обладает команда Словакии»
2016.06.02 10:07
7
Губочан и Дюрица попали в окончательную заявку Словакии на Евро-2016
2016.05.30 12:40
2
1
2
Главные новости
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
5
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
3
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
3
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Видео
Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
16
Фото
Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+