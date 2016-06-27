Дюрица: «Несколько предложений из России у меня есть»

Защитник сборной Словакии Ян Дюрица после матча с Германией (0:3) поделился своими планами на будущее.

«Какие-то предложения есть, в том числе пара вариантов и в России. Я живу в этой стране уже 10 лет, многие говорят, что уже стал русским. В любом случае решение будет принято после отпуска – семью не видел три недели», – заявил Дюрица.

Отметим, у защитника 30 июня заканчивается контракт с «Локомотивом», который стороны решили не продлевать. В прошлом сезоне словак провел в составе железнодорожников 23 матча.