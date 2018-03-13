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    Дюрица полагает, что чемпионом России текущего сезона станет «Локомотив»

    Бывший защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица дал прогноз на концовку чемпионата России. Словак предсказывает победу железнодорожников в турнире.

    «Я слежу за «Локо». Жаль, что команда проиграла «Атлетико» (0:3), хотя, считаю, и показала неплохой футбол. Но нужно понимать, что «Атлетико» – топовый соперник.

    А в чемпионате России, думаю, «Локомотив» в итоге станет чемпионом. Видите, Юрий Семин вернулся, и железнодорожники заиграли. Плюс там очень приличный состав», – сказал игрок.

    Дюрица выступал за москвичей с 2009 по 2016 годы (131 игра в РФПЛ, шесть голов).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2018 21:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 13 марта 2018, 22:03

      Да, у Локо ещё игра с Зеней, Краснодаром, рановато начали в чемпионы записывать...

      -1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 13 марта 2018, 21:42

      Широков назвал коммент Яна Дюрицы по поводу чемпионства Локо в текущем сезоне мнением городского человека)

      -1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 13 марта 2018, 21:23

      Ян, спасибо за теплые слова! Спасибо за то, что был с нами в самые трудные времена!

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