Дюрица полагает, что чемпионом России текущего сезона станет «Локомотив»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица дал прогноз на концовку чемпионата России. Словак предсказывает победу железнодорожников в турнире.

«Я слежу за «Локо». Жаль, что команда проиграла «Атлетико» (0:3), хотя, считаю, и показала неплохой футбол. Но нужно понимать, что «Атлетико» – топовый соперник.

А в чемпионате России, думаю, «Локомотив» в итоге станет чемпионом. Видите, Юрий Семин вернулся, и железнодорожники заиграли. Плюс там очень приличный состав», – сказал игрок.

Дюрица выступал за москвичей с 2009 по 2016 годы (131 игра в РФПЛ, шесть голов).