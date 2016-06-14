Дюрица: «Сборная России очень сильна, но мы можем добиться успеха, если отдадим все силы»

Защитник сборной Словакии Ян Дюрица, ранее выступавший за «Локомотив», оценил шансы своей команды на успех в матче второго тура группового этапа Евро-2016 с Россией. Напомним, встреча состоится завтра и начнется в 16:00 по московскому времени.

– Вы провели много лет в России, она для вас не чужая. Какие чувства испытываете перед матчем на Euro-2016 против ее сборной, и кому из ее игроков вам есть что доказывать?

– Завтрашняя игра, как и любая другая, начнется со счета 0:0. Никому ничего не надо доказывать, мы будем просто играть за свою страну. Да, проиграли первый матч, этого уже не вернем. Будем двигаться дальше и, надеюсь, покажем свою силу.

Для нас это очень важный матч. У нас очень опытная команда, и мы уже забыли о поражении от Уэльса. Есть шесть очков, которые необходимо взять. Соперник очень силен, но при нашей организации, если отдадим все силы, можем добиться успеха.

– Вы играете в России, что думаете о том, как россияне рассматривают словаков и наоборот?

– Может, называя нас фаворитами, они хотят специально поставить нас в эту позицию? Мы готовимся к этому матчу, как к любому другому. У всех одинаковые шансы на победу. Такие игроки, как Дзюба, Смолов, находятся в великолепной форме. Но им придется с нами побороться.