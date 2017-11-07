Экс-игрок «Локомотива» Дюрица завершил международную карьеру

Защитник «Трабзонспора» Ян Дюрица, ранее выступавший за московский «Локомотив», объявил о завершении международной карьеры, сообщает Pravda.

«Я представляю свою страну уже более 13 лет. Это долгий срок. Неприятно, когда подходит время, но это происходит с каждым.

Конечно, лучше было бы завершить карьеру в сборной на чемпионате мира, но теперь это уже позади (сборная Словакии не поедет на ЧМ-2018 — прим. ред.). Мое решение окончательное. Время пришло», — сказал Дюрица.

Дюрица сыграл за сборную Словакии 89 матчей, в которых отметился четырьмя голами.