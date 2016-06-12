Дюрица: «Матч с Россией будет, как говорится, за шесть очков»

Защитник сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (1:2) и поделился ожиданиями перед игрой с Россией.

– В чем, на ваш взгляд, причина неудачи?

– Футбол – такой вид спорта. В нем всегда кто-то проигрывает. Впереди еще два матча – с Россией и Англией. Будем к ним готовиться.

– Игра с Россией будет решающей?

– Это, как говорится, игра за шесть очков. Моментов у нас было больше, чем у Уэльса. Теперь во встрече с Россией надо реализовать свое.

– Как оцениваете гол, пропущенный со штрафного?

– Бэйл – молодец! Он пробил хитро. Мяч вроде бы летел по центру и вдруг изменил направление.

– А когда Уэльс забивал второй гол, вы могли помешать Робсон-Кану?

– Если честно, этот игрок толком не попал по мячу. Он не хотел пробить так, как получилось. Ему просто повезло. А в итоге у Уэльса полтора момента – и два гола, – сказал Дюрица.

После первого тура в группе B Россия имеет одно очко, сборная Словакии осталась без набранных баллов. Между собой эти команды сыграют 15 июня.