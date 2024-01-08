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    Дюрица рассказал, почему не перешел в «Зенит»

    Бывший защитник «Леон Сатурна» Ян Дюрица рассказал, что его хотел купить «Зенит».

    «Когда у меня ещe оставалось два года по контракту с «Сатурном», то меня хотел купить «Зенит». Точную сумму не знаю, но они были готовы отдать за меня что-то в районе 4-6 миллионов долларов или евро.

    Я сидел с агентом, и меня «Сатурн» просто отказался продавать. Сказали, что ты наш лучший защитник и мы не можем тебя сейчас продать», – сообщил словак.

    • Помимо «Сатурна» Дюрица играл в России за «Локомотив».
    • Выступая в России, Ян встречался с российской актрисой Марией Горбань.
    • Дюрица завершил карьеру в 2019 году.

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    Источник: Metaratings

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    08.01.2024 20:38
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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1704735769
    "Колхоз" )) Спасибо Широкову за точное определение.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704737420
    Почему не перешел? Во первых никто не звал, а во вторых не дорос до такого клуба как Зенит. Гыгыгы
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    Айболид
    1704737711
    Ульяна Андреевна, я царствовал! Но вам не изменил. Меня царицей соблазняли, но не поддался я! Клянусь! (с) Ещё одна ах.ительная история от "бедного" , но гордого .
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    Азбука
    1704739253
    «Сатурн» просто отказался продавать_____Вот почему Зениту приходится привозить игроков и других чемпионатов.
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    TIMOTHY
    1704741192
    Дуркуешь дурица) лучшим прикинулся)
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