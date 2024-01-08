Дюрица рассказал, почему не перешел в «Зенит»

Бывший защитник «Леон Сатурна» Ян Дюрица рассказал, что его хотел купить «Зенит».
«Когда у меня ещe оставалось два года по контракту с «Сатурном», то меня хотел купить «Зенит». Точную сумму не знаю, но они были готовы отдать за меня что-то в районе 4-6 миллионов долларов или евро.
Я сидел с агентом, и меня «Сатурн» просто отказался продавать. Сказали, что ты наш лучший защитник и мы не можем тебя сейчас продать», – сообщил словак.
- Помимо «Сатурна» Дюрица играл в России за «Локомотив».
- Выступая в России, Ян встречался с российской актрисой Марией Горбань.
- Дюрица завершил карьеру в 2019 году.