Дюрица рассказал, почему не перешел в «Зенит»

Бывший защитник «Леон Сатурна» Ян Дюрица рассказал, что его хотел купить «Зенит».

«Когда у меня ещe оставалось два года по контракту с «Сатурном», то меня хотел купить «Зенит». Точную сумму не знаю, но они были готовы отдать за меня что-то в районе 4-6 миллионов долларов или евро.

Я сидел с агентом, и меня «Сатурн» просто отказался продавать. Сказали, что ты наш лучший защитник и мы не можем тебя сейчас продать», – сообщил словак.