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    • Дюрица назвал российского тренера, на занятиях которого засыпал

    Дюрица назвал российского тренера, на занятиях которого засыпал

    Бывший защитник «Леон Сатурна» Ян Дюрица вспомнил занятия главного тренера Гаджи Гаджиева.

    – Каким тебе запомнилась работа с Гаджи Гаджиевым?

    – Не скучаю по его теориям. Представь, у тебя две тренировки, вечер, ты уже просто хочешь отдохнуть. Поужинал и на протяжении часа, а иногда полутора Гаджиев разбирает моменты. Он хороший специалист, но его спокойная и тянущаяся манера говорить просто вводила в сон. Он ещe и очки постоянно поправлял.

    У меня во время теорий отключался мозг, и я не был в состоянии концентрироваться на вещах, о которых шла речь. Думаю, я пару раз и засыпал, потому что обычно сидел в последних рядах.

    • Помимо «Сатурна» Дюрица играл в России за «Локомотив».
    • Выступая в России, Ян встречался с российской актрисой Марией Горбань.
    • Дюрица завершил карьеру в 2019 году.

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    Источник: Metaratings

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    08.01.2024 23:06
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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1704779818
    Может поэтому, ты остался Дюрицей? Умных людей мало слушал, как следствие правильные выводы не делал.
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