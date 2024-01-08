Дюрица назвал российского тренера, на занятиях которого засыпал

Бывший защитник «Леон Сатурна» Ян Дюрица вспомнил занятия главного тренера Гаджи Гаджиева.

– Каким тебе запомнилась работа с Гаджи Гаджиевым?

– Не скучаю по его теориям. Представь, у тебя две тренировки, вечер, ты уже просто хочешь отдохнуть. Поужинал и на протяжении часа, а иногда полутора Гаджиев разбирает моменты. Он хороший специалист, но его спокойная и тянущаяся манера говорить просто вводила в сон. Он ещe и очки постоянно поправлял.

У меня во время теорий отключался мозг, и я не был в состоянии концентрироваться на вещах, о которых шла речь. Думаю, я пару раз и засыпал, потому что обычно сидел в последних рядах.