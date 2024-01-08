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    • Дюрица назвал российского тренера, на тренировке которого от стресса «наложил в штаны»

    Дюрица назвал российского тренера, на тренировке которого от стресса «наложил в штаны»

    Бывший защитник «Леон Сатурна» Ян Дюрица рассказал о трудностях в первое время в клубе.

    «Работали с Владимиром Вайссом в словацкой «Артмедии». Вместе в 2006 году оказались в «Сатурне». Сильно обрадовался? Конечно, обрадовался, потому что мы долго работали вместе в Словакии. Ещe до Вайсса, когда я только попал в клуб, у нас шeл сбор в Турции. Тогда с нами работал тренер Владимир Шевчук. Было настолько тяжело, что после первой тренировки я вернулся в номер, заплакал и сказал: «Мне вообще не нужны эти деньги, я хочу домой». На первой тренировке «Сатурна» я обделался.

    В том смысле, что ничего не получалось на тренировке? Нет, в прямом. На фоне стресса и тяжелейших нагрузок я просто наложил в штаны. Потом бегал в номер, сам это стирал. Первые дни в «Сатурне» было очень тяжело психологически», – рассказал Дюрица.

    • Помимо «Сатурна» Дюрица играл в России за «Локомотив».
    • Выступая в России, Ян встречался с российской актрисой Марией Горбань.
    • Дюрица завершил карьеру в 2019 году.

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    Источник: Metaratings

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    08.01.2024 19:22
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    Комментарии (2)
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    alefreddy
    1704732897
    откровенный малый
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    TIMOTHY
    1704741408
    Ты кроме того что трепло,так ещё и засранец))
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