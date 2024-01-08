Дюрица: «Евсеев – дурак, сумасшедший»

Бывший защитник «Сатурна» Ян Дюрица поделился воспоминаниями о своем партнере по обороне Вадиме Евсееве.

«При мне в «Сатурне» появились такие ветераны, как Дмитрий Лоськов, Вадим Евсеев, Дмитрий Кириченко? Конечно, я знал о них, как о классных футболистах, но они оказались ещe и отличными людьми. Лоськову уже не хватало скорости, но насколько же он был умным футболистом, мог отдать гениальный пас.

Евсеев – дурак в хорошем смысле этого слова. Он бы сломал всех. Если он набрал на взвешивании лишний вес, то тебе лучше с ним не сталкиваться – можно в больницу уехать. Евсеев – сумасшедший. На тренировках ломал людей. Если кто-то на поле ошибался, то всe, ты становился для него красной тряпкой», – сказал Дюрица.