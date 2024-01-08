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    Дюрица: «Евсеев – дурак, сумасшедший»

    Бывший защитник «Сатурна» Ян Дюрица поделился воспоминаниями о своем партнере по обороне Вадиме Евсееве.

    «При мне в «Сатурне» появились такие ветераны, как Дмитрий Лоськов, Вадим Евсеев, Дмитрий Кириченко? Конечно, я знал о них, как о классных футболистах, но они оказались ещe и отличными людьми. Лоськову уже не хватало скорости, но насколько же он был умным футболистом, мог отдать гениальный пас.

    Евсеев – дурак в хорошем смысле этого слова. Он бы сломал всех. Если он набрал на взвешивании лишний вес, то тебе лучше с ним не сталкиваться – можно в больницу уехать. Евсеев – сумасшедший. На тренировках ломал людей. Если кто-то на поле ошибался, то всe, ты становился для него красной тряпкой», – сказал Дюрица.

    • Евсеев был в Раменском в 2007-2010 годах.
    • Сейчас он тренирует «Кубань» в Первой лиге.
    • Дюрица завершил карьеру игрока в 2019 году.

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    Источник: Metaratings

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    08.01.2024 17:56
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    Комментарии (4)
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    моэм
    1704727005
    Сам дурак , сказал Евсеев .
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    alefreddy
    1704727319
    ну и правильно это не балет или шахматы
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    TIMOTHY
    1704727920
    Дурица разговорился не по делу)
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    balam
    1704731424
    Ян-нормальный чел. журналюги насосали
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