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  • Дюрица: «Выступление сборной России на Евро? Мне было бы стыдно»

Дюрица: «Выступление сборной России на Евро? Мне было бы стыдно»

27 июня 2016, 14:49
6

Защитник сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал поведение российских футболистов после провала на чемпионате Европы-2016.

– В аэропорту Александр Головина спросили: «Вам стыдно?» Он ответил: «За что должно быть стыдно?» А вам было бы стыдно?

– Конечно, было бы. Ты можешь проиграть, но проиграть с высоко поднятой головой. Словацкие фанаты пишут в соцсетях: «Вы герои. Даже если бы вы не вышли из группы, мы все равно бы вами гордились, потому что вы играете сердцем». Даже когда мы проиграли Уэльсу, никто не обливал нас грязью. Наоборот, люди видели, как мы старались. Видели, что у Уэльса было полтора момента, которые они и забили. То же самое в матче с Россией и Англией. Нас давили, но мы бросались под мяч, боролись. Болельщиков не обманешь: если они не видят самоотдачи, то обижаются на команду. А если умираешь на поле, фанаты никогда тебя не бросят. Ты можешь проиграть, но они не отвернутся.

– Как вам провокационное селфи Мамаева?

– Видел эту фотку. Когда происходят такие вещи, лучше ничего не говорить. Зачем спорить с журналистами и болельщиками? Никто от этого не выиграет. Желаю футболистам сборной России скорее перетерпеть то, что с ними случилось. Люди будут поливать их грязью. Главное, не забивать голову – это жизнь. Через два года в России пройдет чемпионат мира. Не знаю, кто будет тренером, но желаю, чтобы к 2018 году подросло новое поколение сборной. А я обязательно приеду поболеть за Россию либо как игрок, либо как простой болельщик.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Словакия Мамаев Павел Дюрица Ян Головин Александр
Комментарии (6)
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KELT88
1467029060
Молодцы словаки
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FanatSerj
1467031501
Словаки, Венгры, это хорошие примеры, что без звезд имея хорошую физическую форму и бороться каждый матч, то это уже будет успех на Евро. Да вчера венгры влетели еще больше чем наши от Уэльса, только какая пропасть между этим поражением и нашим, Венгры уехали героями в своей стране, я наши..... в очередной раз доказали, что это не сборная, а обычный сброд склочных баб, где у каждого второго свое "Я" выше интересов команды, да что там команды, выше миллионов людей, которые за них искренне переживали и болели. А когда после этого слышишь от Министра спорта, что "лимит никак не влияет" и уже предвидя, что на ЧМ2018 ничего не измениться, становиться печально и грустно.
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MrVanes-Zenit
1467040637
А вот нашим плевать, Ян Такие дела
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Diesel133
1467041386
нормальная реакция нормального человека
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