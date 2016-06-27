Дюрица: «Выступление сборной России на Евро? Мне было бы стыдно»

Защитник сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал поведение российских футболистов после провала на чемпионате Европы-2016.

– В аэропорту Александр Головина спросили: «Вам стыдно?» Он ответил: «За что должно быть стыдно?» А вам было бы стыдно?

– Конечно, было бы. Ты можешь проиграть, но проиграть с высоко поднятой головой. Словацкие фанаты пишут в соцсетях: «Вы герои. Даже если бы вы не вышли из группы, мы все равно бы вами гордились, потому что вы играете сердцем». Даже когда мы проиграли Уэльсу, никто не обливал нас грязью. Наоборот, люди видели, как мы старались. Видели, что у Уэльса было полтора момента, которые они и забили. То же самое в матче с Россией и Англией. Нас давили, но мы бросались под мяч, боролись. Болельщиков не обманешь: если они не видят самоотдачи, то обижаются на команду. А если умираешь на поле, фанаты никогда тебя не бросят. Ты можешь проиграть, но они не отвернутся.

– Как вам провокационное селфи Мамаева?

– Видел эту фотку. Когда происходят такие вещи, лучше ничего не говорить. Зачем спорить с журналистами и болельщиками? Никто от этого не выиграет. Желаю футболистам сборной России скорее перетерпеть то, что с ними случилось. Люди будут поливать их грязью. Главное, не забивать голову – это жизнь. Через два года в России пройдет чемпионат мира. Не знаю, кто будет тренером, но желаю, чтобы к 2018 году подросло новое поколение сборной. А я обязательно приеду поболеть за Россию либо как игрок, либо как простой болельщик.