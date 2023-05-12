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    • Дюрица рассказал, с каким российским футболистом хочет сделать интервью

    Дюрица рассказал, с каким российским футболистом хочет сделать интервью

    Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица заявил о желании приехать в Россию.

    «Конечно, хочу приехать в Россию снова. У меня сейчас много своих дел. Но придет время, и я обязательно вернусь. Несмотря на то, как все смотрят на ситуацию в мире, лично я всегда буду рад прилететь в Россию, когда все будет хорошо.

    Приеду в «Локомотив» и сделаю какое-нибудь интервью для своего ютуб-канала. С Дзюбой, например! Недавно моим гостем был Мартин Шкртел, но вообще я приглашаю и футболистов, и хоккеистов – мы разговариваем о жизни, о карьере.

    Если будет время, обязательно приеду в Россию и с кем-нибудь пообщаюсь», – сказал Дюрица.

    • Дюрица играл за «Локомотив» с 2009 по 2016-й год.
    • Он завершил карьеру в 2019 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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