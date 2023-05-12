Дюрица рассказал, с каким российским футболистом хочет сделать интервью

Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица заявил о желании приехать в Россию.

«Конечно, хочу приехать в Россию снова. У меня сейчас много своих дел. Но придет время, и я обязательно вернусь. Несмотря на то, как все смотрят на ситуацию в мире, лично я всегда буду рад прилететь в Россию, когда все будет хорошо.

Приеду в «Локомотив» и сделаю какое-нибудь интервью для своего ютуб-канала. С Дзюбой, например! Недавно моим гостем был Мартин Шкртел, но вообще я приглашаю и футболистов, и хоккеистов – мы разговариваем о жизни, о карьере.

Если будет время, обязательно приеду в Россию и с кем-нибудь пообщаюсь», – сказал Дюрица.