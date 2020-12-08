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  • Дюрица – об отборе к ЧМ-2022: «Россия и Словакия разыграют первое место в группе

Дюрица – об отборе к ЧМ-2022: «Россия и Словакия разыграют первое место в группе

8 декабря 2020, 07:47
5

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица подвел итоги жеребьевки европейского отбора к ЧМ-2022.

«Интересная группа получилась. Класс Словакии, России, Хорватии и Словении примерно одинаковый. У всех есть шанс пройти на чемпионат мира. Что касается выхода напрямую, то Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе. Мы, словаки, будет бороться до конца.

Даже представить не мог, что Россия окажется в одной группе со Словакией. Россия — не чужая для меня страна: долгое время выступал в Москве, завeл много знакомств.

Если будет возможность, обязательно приеду в Россию, чтобы вживую посмотреть матч между сборными. Но в нынешней ситуации это практически невозможно», – приводит слова Дюрицы «Чемпионат».

  • В России Дюрица играл за «Локомотив» и «Сатурн».
  • Летом 2019 года он завершил карьеру.

Источник: «Чемпионат»
Европа Россия Словакия Дюрица Ян
Комментарии (5)
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Illars
1607406291
ну конечно, а хорваты будут за третью строчку бороться, да-да.
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Давид59
1607413245
"Даже представить не мог, что Россия окажется в одной группе со Словакией". Чего тут невероятного?
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Давид59
1607413290
А Хорваты не в счёт?
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geroin161
1607415454
Словакия-Словения-Хорватия разыграют три места))))
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Raider26
1607418020
Хорваты сами с собой разыграют первое место
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