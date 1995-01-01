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    Дюрица – об отборе к ЧМ-2022: «Россия и Словакия разыграют первое место в группе

    Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица подвел итоги жеребьевки европейского отбора к ЧМ-2022.

    «Интересная группа получилась. Класс Словакии, России, Хорватии и Словении примерно одинаковый. У всех есть шанс пройти на чемпионат мира. Что касается выхода напрямую, то Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе. Мы, словаки, будет бороться до конца.

    Даже представить не мог, что Россия окажется в одной группе со Словакией. Россия — не чужая для меня страна: долгое время выступал в Москве, завeл много знакомств.

    Если будет возможность, обязательно приеду в Россию, чтобы вживую посмотреть матч между сборными. Но в нынешней ситуации это практически невозможно», – приводит слова Дюрицы «Чемпионат».

    • В России Дюрица играл за «Локомотив» и «Сатурн».
    • Летом 2019 года он завершил карьеру.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4188

      Давид59 17 секунд назад

      А Хорваты не в счёт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4188

      Давид59 1 минуту назад

      "Даже представить не мог, что Россия окажется в одной группе со Словакией". Чего тут невероятного?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      Illars 1 час назад

      ну конечно, а хорваты будут за третью строчку бороться, да-да.

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