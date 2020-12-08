Дюрица – об отборе к ЧМ-2022: «Россия и Словакия разыграют первое место в группе

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица подвел итоги жеребьевки европейского отбора к ЧМ-2022.

«Интересная группа получилась. Класс Словакии, России, Хорватии и Словении примерно одинаковый. У всех есть шанс пройти на чемпионат мира. Что касается выхода напрямую, то Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе. Мы, словаки, будет бороться до конца.

Даже представить не мог, что Россия окажется в одной группе со Словакией. Россия — не чужая для меня страна: долгое время выступал в Москве, завeл много знакомств.

Если будет возможность, обязательно приеду в Россию, чтобы вживую посмотреть матч между сборными. Но в нынешней ситуации это практически невозможно», – приводит слова Дюрицы «Чемпионат».