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    Сборная России сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой в квалификации ЧМ-2022

    Сегодня в Цюрихе состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.

    Сборной России в соперники достались Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

    • Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2021 года.
    • Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
    • К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии79
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      Рейтинг: +1401

      KalterJax 14 минут назад

      Надо увольнять Черчесова! После того как он обсирал игроков в интервью, никто за него играть не будет! В нашем случаи, когда хороших игроков мало, как раз Бердыев и нужен! Он может и умеет работать со слабыми командами!

      1
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      Рейтинг: +19227

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Опять повезло, опять всё хорошо, только х**ли толку.

      3
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      Рейтинг: +2025

      swot1205 17 минут назад

      интересно прям, обоссытся сборная и в такой группе или как?!

      1
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      Рейтинг: +272

      Aleksey! 17 минут назад

      Отлично.
      6-е место точно наше.
      Не переживайте.

      0
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      Рейтинг: +13217

      derrik2000 26 минут назад

      На телеграм-каналах уже появились вздохи облегчения: повезло, мол, несказанно с такой группой.
      Зря "облегчались".
      С той "игрой", что сейчас показывает сбродная, как минимум ТРИ команды - Словакия, Словения, Хорватия - могут взять как минимум по четыре из шести очков во встречах со сборной России.
      А дальше считайте сами. )))

      1
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      Рейтинг: +1830

      upiter622 > derrik2000 23 минуты назад

      Да ну на хер!Потеряем всего лишь очко!

      0
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      Рейтинг: -2018

      Вот оно чё Михалыч > derrik2000 20 минут назад

      Даже Кипр может взять )))

      1
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      Рейтинг: +13217

      derrik2000 > Вот оно чё Михалыч 19 минут назад

      Согласен.
      Усатый скажет после матчей, что на Кипре футбол сейчас развивается бурными темпами. ))

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      Рейтинг: +1401

      KalterJax > derrik2000 18 минут назад

      Какое облегчение? Словения помнится нас на ЧМ не пустила в ЮАР, да и Словакия нас возила я помню Гамшик забивал и Мак! На ЧМ с Хорватией отыгрались еле-еле 2:2! А кипрский футбол в последние годы набрал обороты! так что если кого точно и можем обыграть, так это мальту! и то не факт!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1401

      KalterJax > derrik2000 16 минут назад

      Нет, он скажет футболисты у него не такие талантливые! травмы замучали! да и вообще в Европе играют более интенсивно! короче все будут виноваты кроме него

      1
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      ...
      Рейтинг: +1960

      аларм дубль2 > upiter622 11 минут назад

      да с этими и если аларм тренером будет выйдут!

      1
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      Рейтинг: -2018

      Вот оно чё Михалыч > derrik2000 7 минут назад

      А то ....В Лиге наций 2018/2019 Кипр выиграл у Словении 2:1 , а потом ничья 1:1.....А ведь Словения в твоем списке трех
      Вот оно чо )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +13217

      derrik2000 > Вот оно чё Михалыч 2 минуты назад

      Так я только ТРИ сборные отметил те, которые действительно могут наших обуть и дома. и в гостях.
      Кипр поместил в категорию "вполне может быть". ))

      0
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      ...
      Рейтинг: +13217

      derrik2000 > аларм дубль2 1 минуту назад

      Посмотрим, что будешь писать ПОСЛЕ завершения отборочного раунда. ))

      0
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      Рейтинг: +5799

      САДЫЧОК 27 минут назад

      Физрук Черчесов будь мужиком уйди н@%уй ! Бердыев принимай сборную ...первое место вряд ли ..но со второго в стыках можем пройти !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +821

      zarsm 28 минут назад

      3 место

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      RyslanZ 28 минут назад

      Я прекрасно понимаю тех российских болельщиков,кто скептически смотрит на шансы нашей сборной выйти с первого места...но я все же неисправимый оптимист....и буду осторожно верить в успех нашей сборной в этой отборочной группе....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -2018

      Вот оно чё Михалыч > RyslanZ 17 минут назад

      Ты завязывай с этим западным --"осторожно верить".....Ты или веришь, или не веришь.....Вот оно, чо....

      1
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      ...
      Рейтинг: +1960

      аларм дубль2 > RyslanZ 11 минут назад

      если только осторожно и шепотом сказать:россия будет первой в группе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1830

      upiter622 31 минуту назад

      Отличная группа,пройдем,но лучше без Черчеса!

      2
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      Рейтинг: +8823

      alex1951 > upiter622 23 минуты назад

      Уже ведутся переговоры с Гусом Иванычем,Моуриньо,Юрген Клоппом и
      Зиданом....

      1
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      ...
      Рейтинг: +1830

      upiter622 > alex1951 20 минут назад

      Нет уж,давайте Бердыева!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2597

      aaaaahhhh 33 минуты назад

      лишь бы Дзюба к тому времени баловаться перестал:))), а так вполне проходная группа.

      1
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      Рейтинг: +1960

      аларм дубль2 > aaaaahhhh 10 минут назад

      он без азмуна тихий!

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