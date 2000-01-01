Сборная России сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой в квалификации ЧМ-2022

Надо увольнять Черчесова! После того как он обсирал игроков в интервью, никто за него играть не будет! В нашем случаи, когда хороших игроков мало, как раз Бердыев и нужен! Он может и умеет работать со слабыми командами!
Сегодня в Цюрихе состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.
Сборной России в соперники достались Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.
- Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2021 года.
- Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
- К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.