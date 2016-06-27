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Дюрица: «Я оказался не нужен «Локомотиву»

27 июня 2016, 13:03
4

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица рассказал о причинах своего ухода из московского клуба.

«Клуб ничего не предложил, со мной никто не разговаривал. Просто тишина. Навязываться не хотел, у меня тоже есть гордость. Ни я, ни другие ребята не понимали, почему так происходит. Сам себя уже настроил, что, наверное, они не хотят продлевать контракт, что пора уезжать. Продал машину, сдал квартиру и уехал на Евро. Если я не нужен «Локомотиву», ничего страшного. Пойду туда, где я нужен.

Я отдал «Локомотиву» очень много, но теперь моя карьера там закончилась. Здесь когда-то мне очень помогли. Массажист Шаман вылечил мне спину, сделал новым человеком. Я очень расстроился, когда Шаман уходил из клуба. Почти шесть лет каждый день он со мной работал. Я его очень уважаю. Шаман творил чудеса – мог так поправить человеку спину, что переставала болеть и нога.

Варианты продолжения карьеры есть, интересуются клубы из Европы. Если честно, во Франции уже соскучился по Москве. Для меня Россия – второй дом. Обязательно приеду, как будет время», – сказал Дюрица.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дюрица Ян
Комментарии (4)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467022698
Успехов!
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yorgenbarenz
1467030355
Эффектный гол в игре со Спартаком в свои ворота засадил.Да и вся команда выглядела,как будто обещали железнодорожникам морды набить за победу.Может,твой гол в свои ворота сидит в башке Смородской?
Ответить
арейская
1467069815
Удачи тебе, Ян! И спасибо за честно отработанные года в России! Всё-же ещё надеюсь увидеть тебя в РФПЛ, пусть это будет и не "Локо"!
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