Дюрица: «Сборная России не знает, какой силой обладает команда Словакии»

Защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица рассказал о шансах своей команды на предстоящем чемпионате Европы во Франции. Напомним, что на групповом этапе словаки сыграют с Уэльсом, Россией и Англией.

«Эксперты думают, что сборная России фаворит в паре с нами. Мы же считаем, что у вас, конечно, хорошие игроки и сильная команда, но вы не знаете нашу силу.

Перед нами стоят только самые высокие задачи. У нас группа, в которой у каждой команды равные шансы. Мы просто хотим выигрывать каждую игру, потому что любой футболист или тренер хочет только побеждать. Мы будем двигаться шаг за шагом и, конечно, хотели бы выиграть чемпионат Европы.

У каждой команды есть свои качества, плюсы и минусы. При этом не нужно бояться соперников, их надо только уважать: сборная Англии, например, такая, как и всегда была. Что касается сборной Уэльса, то она не сможет выигрывать матчи только лишь благодаря Гарету Бэйлу. Безусловно, он вносит большой вклад в игру своей сборной, но не сможет ничего сделать на поле один.

«В составе сборной России стоит опасаться Дзюбы и Смолова. Я слежу за матчами сборной России и знаю, какие там игроки. И, конечно, всю информацию, которой владею, расскажу главному тренеру Яну Козаку, чтобы вся словацкая команда знала больше о сопернике. Но отмечу, что мы ко всем командам готовимся одинаково», – заявил Дюрица.