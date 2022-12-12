Дюрица: «Немцы развалили «Локомотив». Нужно убирать бардак и начинать с нуля»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица раскритиковал работу руководства московского клуба в последние годы.

– Люди, которые были в «Спартаке», оттуда уехали, приехали в «Локомотив» и снова уехали. Видим, что у них что-то не получается. В чем-то они неправы. Хорошо, что уехали! Их вина в том, что «Локомотив» сейчас находится не там, где должен быть.

– Были немцы, Цорн, Плутник и все остальные. Можно ли сказать, что они все испортили и сбежали?

– Получается так. Они развалили команду. Теперь, конечно, нужно очень постараться, чтобы найти правильных людей, игроков, которые будут бороться за команду. Это может не получиться за месяц-два. Надеюсь, что команда не вылетит.

Самое главное, чтобы после паузы на чемпионат мира с самого начала сборов «Локомотив» хорошо готовили. В дальнейшем надо смотреть, в каком направлении пойдет клуб. Бардак надо убирать. Нужно начать с нуля.

«Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ.

От зоны прямого вылета команду отделяет 1 очко.

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