Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дюрица: «Счастлив, что победили Россию. Пусть теперь в «Локомотиве» думают, зачем со мной расстались»

Дюрица: «Счастлив, что победили Россию. Пусть теперь в «Локомотиве» думают, зачем со мной расстались»

17 июня 2016, 16:07
12

Защитник сборной Словакии Ян Дюрица после победы над командой России (2:1) в матче группового этапа Евро-2016 рассказал о причинах своего ухода из «Локомотива».

– В игре со сборной России вы хотели доказать «Локомотиву», что зря с вами не продлили контракт?

– Для меня этот матч был особенным. Я долго выступал в России. Счастлив, что победили. «Локомотив"? Вчера они посмотрели эту игру, пусть теперь думают, почему со мной расстались... Я сам этого не понимаю. Но такова жизнь.

– Пусть «Локомотив» теперь кусает локти?

– Проблем никаких вроде не было у нас. Я не просил денег. Но они решили расстаться. Это их право.

– Правда, что вам предложили новый контракт всего лишь на один год?

– Нет. Мне ничего не предложили. Поймите, я не хотел получать больше денег, ничего не требовал. В итоге расстались. Спасибо болельщикам, которые меня так тепло проводили. Я пожал всем руки.

– Почему вы не выходили на поле в последних турах чемпионата России? Это связано с тем, что руководство клуба не захотело продлевать с вами контракт?

– Нет, такого не было. Тренер определяет состав. В последних играх я не участвовал из-за проблем со здоровьем. Не было такого, чтобы я не хотел выходить на поле. Читал что-то в интернете про решение руководства по мне. Но, думаю, все это слухи. У меня были хорошие отношения со всеми.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Локомотив Словакия Дюрица Ян
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alonsobrat
1466169062
ХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХААХА....
.. Ущербный человек.... Точнее, ОБИЖЕННЫЙ!
Ответить
mig28
1466169146
Если бы ты сделал хет-трик, тогда мы мог так говорить))
Ответить
ERNI99
1466169373
Кому он нужен
Ответить
Legioner-05
1466169967
А он то тут причём,ппц сказанул тоже)
Ответить
Keeper161
1466170252
ОЛЯ ЖИ ЕСТЬ))
Ответить
allkeeper
1466171756
Играл бы ты за Локо также, как за сборную, то не расстались бы. А то ведь за свиней в свои ворота забивал
Ответить
Shamil Muhammadov
1466172553
Дюрица отличный защитник.
Ответить
Diesel133
1466172565
Ян настоящий боец. Спасибо за все!!
Ответить
ilichkadr
1466177823
У Смородской другое мнение....в прочем как и у всех чиновников...
Ответить
LokoGoGo
1466228065
Лучший! Боец !!
Ответить
Главные новости
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
3
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
3
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
4
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+