Дюрица: «Счастлив, что победили Россию. Пусть теперь в «Локомотиве» думают, зачем со мной расстались»

Защитник сборной Словакии Ян Дюрица после победы над командой России (2:1) в матче группового этапа Евро-2016 рассказал о причинах своего ухода из «Локомотива».

– В игре со сборной России вы хотели доказать «Локомотиву», что зря с вами не продлили контракт?

– Для меня этот матч был особенным. Я долго выступал в России. Счастлив, что победили. «Локомотив"? Вчера они посмотрели эту игру, пусть теперь думают, почему со мной расстались... Я сам этого не понимаю. Но такова жизнь.

– Пусть «Локомотив» теперь кусает локти?

– Проблем никаких вроде не было у нас. Я не просил денег. Но они решили расстаться. Это их право.

– Правда, что вам предложили новый контракт всего лишь на один год?

– Нет. Мне ничего не предложили. Поймите, я не хотел получать больше денег, ничего не требовал. В итоге расстались. Спасибо болельщикам, которые меня так тепло проводили. Я пожал всем руки.

– Почему вы не выходили на поле в последних турах чемпионата России? Это связано с тем, что руководство клуба не захотело продлевать с вами контракт?

– Нет, такого не было. Тренер определяет состав. В последних играх я не участвовал из-за проблем со здоровьем. Не было такого, чтобы я не хотел выходить на поле. Читал что-то в интернете про решение руководства по мне. Но, думаю, все это слухи. У меня были хорошие отношения со всеми.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов