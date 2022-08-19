Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дюрица: «Дзюба в «Зените» изображал половой акт с Азмуном. Не рекомендую ему делать подобное в Турции»

    Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица дал совет новичку турецкого «Адана Демирспор» Артему Дзюбе. Словак играл в Турции за «Трабзонспор».

    – Просто у Артема иногда шутки получаются своеобразными, например, после чемпионства с «Зентитом» он изобразился половой акт с Сердаром Азмуном. Если он подкрадется к кому-то из турок и сделает что-то подобное, чем ему это грозит?

    – Неее, это не рекомендую ему. Есть тонкая граница между шуткой и обидой. Эту палку ему не нужно перегибать. Но он сам увидит, что в Турции многое по-другому. Там мусульмане, другой менталитет, отличающийся от европейского. Там иначе воспринимают шутки. Нужно быть с этим аккуратнее, думаю, ему там все объяснят.

    • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

    Новости по теме
    Дзюба провел первую тренировку в составе «Демирспора» 1
    Каррера: «Пара Дзюба – Балотелли – это голевая машина»
    Брат Балотелли: «Дзюба? Не представляю, кто это» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2022 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +712

      Suvorov51 1 час назад

      Помойке это считается нормой, ГОЛУБЫЕ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15732

      Barmaleushka 1 час назад

      Зюбе свои спатаковские замашки в Турции лучше не демонстрировать .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9299

      R_a_i_n 2 часа назад

      Не-не, пусть сделает. Интересно посмотреть, чем закончится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3716

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Пусть попробует - может башку придурку открутят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +797

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      Сказано блекло голубой))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24835

      JTherry 2 часа назад

      "Эту палку ему не нужно перегибать..."
      ...а интересно было бы услышать оправдания (без помощи Алешеньки) на подобные "шутки с перегнутой палкой" в Турции от рукаку...)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      san-marino 2 часа назад

      Вообще-то Ян хотел сказать , что на месте Азмуна должен был быть он .
      Приревновал , он Артёмку ...ведь сам к нему не ровно дышит ...))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11