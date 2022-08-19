Дюрица: «Дзюба в «Зените» изображал половой акт с Азмуном. Не рекомендую ему делать подобное в Турции»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица дал совет новичку турецкого «Адана Демирспор» Артему Дзюбе. Словак играл в Турции за «Трабзонспор».

– Просто у Артема иногда шутки получаются своеобразными, например, после чемпионства с «Зентитом» он изобразился половой акт с Сердаром Азмуном. Если он подкрадется к кому-то из турок и сделает что-то подобное, чем ему это грозит?

– Неее, это не рекомендую ему. Есть тонкая граница между шуткой и обидой. Эту палку ему не нужно перегибать. Но он сам увидит, что в Турции многое по-другому. Там мусульмане, другой менталитет, отличающийся от европейского. Там иначе воспринимают шутки. Нужно быть с этим аккуратнее, думаю, ему там все объяснят.