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  • Дюрица: «Дзюба в «Зените» изображал половой акт с Азмуном. Не рекомендую ему делать подобное в Турции»

Дюрица: «Дзюба в «Зените» изображал половой акт с Азмуном. Не рекомендую ему делать подобное в Турции»

19 августа 2022, 21:39
7

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица дал совет новичку турецкого «Адана Демирспор» Артему Дзюбе. Словак играл в Турции за «Трабзонспор».

– Просто у Артема иногда шутки получаются своеобразными, например, после чемпионства с «Зентитом» он изобразился половой акт с Сердаром Азмуном. Если он подкрадется к кому-то из турок и сделает что-то подобное, чем ему это грозит?

– Неее, это не рекомендую ему. Есть тонкая граница между шуткой и обидой. Эту палку ему не нужно перегибать. Но он сам увидит, что в Турции многое по-другому. Там мусульмане, другой менталитет, отличающийся от европейского. Там иначе воспринимают шутки. Нужно быть с этим аккуратнее, думаю, ему там все объяснят.

  • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
  • Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Адана Демирспор Байер Дзюба Артем Дюрица Ян Азмун Сердар
Комментарии (7)
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san-marino
1660934983
Вообще-то Ян хотел сказать , что на месте Азмуна должен был быть он . Приревновал , он Артёмку ...ведь сам к нему не ровно дышит ...))
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JTherry
1660935076
"Эту палку ему не нужно перегибать..." ...а интересно было бы услышать оправдания (без помощи Алешеньки) на подобные "шутки с перегнутой палкой" в Турции от рукаку...)
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Иван Петров 1986
1660936339
Пусть попробует - может башку придурку открутят.
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R_a_i_n
1660936654
Не-не, пусть сделает. Интересно посмотреть, чем закончится.
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balam
1660974156
а че,пускай.может парень нашел себя наконец
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paracetamol
1660977779
Турки член оторвут! Зюба тогда в Гейропу собирался.
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