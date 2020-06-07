Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Доган Джан Давас - статистика

Завершил карьеру
22 августа 1997 (29), Эдирне
#17 | Полузащитник
170 см
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гиресунспор
25
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
1' - 74'
60'
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
1' - 66'
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
90' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Истанбулспор
1 : 0
01.05.2023
Гиресунспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Гиресунспор
2 : 4
24.04.2023
Истанбул Башакшехир
46' - 90'
74'
Турция. Суперлига, 30 тур
Анкарагюджю
3 : 1
20.04.2023
Гиресунспор
70' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Гиресунспор
1 : 0
16.04.2023
Сивасспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Бешикташ
3 : 1
09.04.2023
Гиресунспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Гиресунспор
2 : 2
02.04.2023
Аланьяспор
74' - 90'
84'
Турция. Суперлига, 25 тур
Гиресунспор
2 : 2
10.03.2023
Карагюмрюк
90' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Коньяспор
0 : 0
05.03.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Гиресунспор
1 : 2
25.02.2023
Кайсериспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
5 : 1
01.02.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Гиресунспор
0 : 4
28.01.2023
Галатасарай
88' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 2
14.01.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Гиресунспор
0 : 1
08.01.2023
Умраниеспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Трабзонспор
3 : 0
05.01.2023
Гиресунспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Гиресунспор
2 : 1
29.12.2022
Газиантеп
90' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Хатайспор
1 : 1
24.12.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
1 : 2
12.11.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гиресунспор
3 : 2
05.11.2022
Истанбулспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Гиресунспор
1 : 1
24.10.2022
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Сивасспор
3 : 0
17.10.2022
Гиресунспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Гиресунспор
0 : 1
08.10.2022
Бешикташ
86' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Карагюмрюк
1 : 1
10.09.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Гиресунспор
0 : 1
03.09.2022
Коньяспор
1' - 64'
Турция. Суперлига, 4 тур
Кайсериспор
3 : 0
28.08.2022
Гиресунспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Гиресунспор
1 : 0
20.08.2022
Касымпаша
65' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
0 : 1
13.08.2022
Гиресунспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Гиресунспор
2 : 3
07.08.2022
Адана Демирспор
1' - 46'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
1
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+