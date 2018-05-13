Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Будаков - статистика

Завершил карьеру
10 февраля 1985 (41)
#98 | Вратарь
185 см | 84 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжи
11
-22
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
2 : 1
13.05.2018
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Анжи
0 : 2
07.05.2018
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2 : 1
28.04.2018
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Анжи
0 : 1
21.04.2018
Урал
64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
1 : 0
14.04.2018
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Анжи
1 : 4
08.04.2018
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
1 : 1
01.04.2018
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Анжи
2 : 0
17.03.2018
Тосно
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
3 : 2
10.03.2018
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Анжи
1 : 1
02.03.2018
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
2 : 0
09.12.2017
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
4 : 0
03.12.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
2 : 0
26.11.2017
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
0 : 1
19.11.2017
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
05.11.2017
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
1 : 1
30.10.2017
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
3 : 2
22.10.2017
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Урал
2 : 1
14.10.2017
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
2 : 2
01.10.2017
Зенит
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
2 : 2
23.09.2017
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
1 : 5
16.09.2017
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тосно
2 : 2
09.09.2017
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
1 : 0
25.08.2017
Уфа
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
6 : 0
19.08.2017
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Анжи
1 : 3
12.08.2017
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
08.08.2017
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Анжи
0 : 1
04.08.2017
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
1 : 0
30.07.2017
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Анжи
1 : 0
21.07.2017
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Анжи
1 : 3
15.07.2017
ЦСКА
Был в запасе
Главные новости
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
1
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+